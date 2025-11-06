 “Viven resentidos”: Colombiano se viralizó con su Top 3 de cosas positivas y negativas de Santiago - Chilevisión
06/11/2025 18:01

“Viven resentidos”: Colombiano tiktoker se viralizó con su Top 3 de cosas positivas y negativas de Santiago

Un usuario identificado como Juanito, con más de 220 mil seguidores en la plataforma TikTok, estuvo de visita durante 2 semanas en el país y realizó un interesante balance sobre su estadía en nuestra capital.

Publicado por CHV Noticias

Un extranjero de nacionalidad colombiana se hizo viral en TikTok al grabar un video mostrando su balance de las cosas que, a su juicio, le parecieron positivas y negativas de Santiago, luego de estar dos semanas en la ciudad. 

Se trata de un creador de contenidos identificado como Juanito (@juanitood), cuyo registro supera las 220 mil reproducciones y los 13 mil "likes" en la plataforma china de videos.

El Top 3 de cosas positivas de Chile, según TikToker

El primer aspecto que mencionó fue la seguridad. "En ningún momento me sentí inseguro, intranquilo o en peligro. Diez de diez la seguridad en este país, por lo menos en esta ciudad, nada que decir", expresó.

A continuación, destacó la modernidad en la infraestructura de Santiago: "Esta ciudad no tiene nada que envidiarle a una ciudad europea. Es primer mundo". También hubo espacio para el transporte, al cual calificó como "lo mejor que hay en Latinoamérica".

Para finalizar su Top 3 de elementos a destacar, el colombiano resaltó lo accesible de los precios de la vestimenta. "La ropa es muy barata. No sé qué es lo que pasa, pero me pareció demasiado barato. Quedé muy contento con eso", reconoció.

Xenofobia, costo de la vida y resentimiento

En cuanto a los ítems negativos, el influencer alegó malos tratos por ser de otro país. "Yo no sé lo que pasa, pero a la gente extranjera no la quieren", advirtió en el video.

Según dijo, le dijeron en varias ocasiones que se devolviera a Colombia y que no regresara. "Yo vengo a este país a conocer, a pasarla bien, a apoyar la economía local y gastar mi plata, y lo primero que me dicen es por qué no me voy. La verdad no tiene sentido”, lamentó.

Otro enunciado tuvo relación con el costo de la vida: "Todo lo que tenga que ver con sobrevivir es caro. Si bien la ropa es económica, la comida, la alimentación y el transporte es muy costoso. Si vienen a Chile, ahorren"

Finalmente, el usuario de TikTok tuvo una reflexión en torno al "resentimiento social". "La gente vive resentida con todo el mundo (...) Sé que aquí hay mucha desigualdad social, pero no entiendo por qué viven tan resentidos el uno con el otro", concluyó.

Mira el registro a continuación:

