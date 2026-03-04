 Conductor intentó escapar de fiscalización y chocó en Peñalolén: Tenía arresto domiciliario y orden de detención vigente - Chilevisión
Minuto a minuto
Mara Sedini reafirma negativa por parte de J.A. Kast sobre reuniones bilaterales con el gobierno de Gabriel Boric Incendio afecta a la Zona Franca en Iquique: Hay 5 galpones consumidos Alertan mal cobro de permisos de circulación: Casi 2 millones de vehículos estarían pagando de más Sismo remece a la zona centro norte de Chile: Revisa la magnitud y epicentro Demuelen cuatro “narco” mausoleos irregulares en Maipú
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/03/2026 07:25

Conductor intentó escapar de fiscalización y chocó en Peñalolén: Tenía arresto domiciliario y orden de detención vigente

Además, Carabineros se percató de que el hombre manejaba en estado de ebriedad.

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche de este martes, un hombre fue detenido por Carabineros tras haber escapado de un control policial en la comuna de Peñalolén.

Los hechos ocurrieron a eso de las 23:30 horas en el sector del Parque Quebrada de Macul, cuando personal policial intentó fiscalizar un vehículo que huyó por Avenida Los Presidentes.

Los antecedentes de la fiscalización

Según información preliminar, en ese momento comienza un seguimiento controlado por distintas calles del sector y, en medio de ese procedimiento, los funcionarios se percatan de que el conductor había chocado contra otro vehículo.

Dicha colisión se produjo en Avenida Los Presidentes con Las Perdices y fue captada por las cámaras de seguridad del sector.

Carabineros logró fiscalizar a este hombre, detectando que se encontraba en estado de ebriedad, contaba con medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y una orden de detención pendiente.

Finalmente, el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bonos para mujeres trabajadoras, jefas de hogar y pensionadas: Revisa si recibes pagos de marzo

Lo último

Lo más visto

“Caí en su trampa”: Nicole Block lanzó graves acusaciones contra el doctor Pedro Vidal y él respondió con todo

La influencer asegura que se sintió "desprotegida" tras haber traspasado los límites entre médico-paciente y acusó al cirujano plástico de enviar imágenes de las operaciones de sus pacientes.

04/03/2026

Taco kilométrico se registra en la Autopista Central por fatal atropello

La congestión vehícular se está generando aproximadamente desde Américo Vespucio.

04/03/2026

Submarino estadounidense dispara torpedo y hunde un barco de guerra iraní

El secretario de Defensa de la nación norteamericana, Pete Hegseth, confirmó el ataque a la embarcación en el océano Índico.

04/03/2026

Alertan mal cobro de permisos de circulación: Casi 2 millones de vehículos estarían pagando de más

Un estudio reveló que 1 de cada 3 chilenos sufre un cobro extra en el permiso de circulación por un mal cálculo de tasación.

04/03/2026