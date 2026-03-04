Conductor intentó escapar de fiscalización y chocó en Peñalolén: Tenía arresto domiciliario y orden de detención vigente - Chilevisión

Además, Carabineros se percató de que el hombre manejaba en estado de ebriedad.

Durante la noche de este martes, un hombre fue detenido por Carabineros tras haber escapado de un control policial en la comuna de Peñalolén.

Los hechos ocurrieron a eso de las 23:30 horas en el sector del Parque Quebrada de Macul, cuando personal policial intentó fiscalizar un vehículo que huyó por Avenida Los Presidentes.

Los antecedentes de la fiscalización

Según información preliminar, en ese momento comienza un seguimiento controlado por distintas calles del sector y, en medio de ese procedimiento, los funcionarios se percatan de que el conductor había chocado contra otro vehículo.

Dicha colisión se produjo en Avenida Los Presidentes con Las Perdices y fue captada por las cámaras de seguridad del sector.

Carabineros logró fiscalizar a este hombre, detectando que se encontraba en estado de ebriedad, contaba con medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y una orden de detención pendiente.

Finalmente, el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público.