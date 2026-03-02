Ofreció $227 mil pesos: Conductor fue detenido por intentar sobornar a Carabineros en frontera con Bolivia - Chilevisión

El hombre estaba en situación migratoria irregular con orden de expulsión vigente e intentó cruzar la frontera en un vehículo que no contaba con su placa patente a través de un paso no habilitado.

Durante la tarde de este domingo, un hombre fue detenido tras intentar sobornar a Carabineros, quienes lo sorprendieron al intentar cruzar un paso no habilitado en la frontera entre Chile y Bolivia, sin placa patente en su vehículo.

Los hechos ocurrieron en el límite regional entre Parinacota y la provincia del Tamarugal, mientras se realizaba un patrullaje preventivo en dicha zona.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Los antecedentes de la detención

En ese contexto, según detalló el teniente Ignacio Acuña, de la tenencia Chungará: "Personal de Carabineros, al intentar una fiscalización, el conductor buscó darse a la fuga, no logrando su cometido".

En esa misma línea, los funcionarios comprobaron que el hombre "se encontraba de forma irregular en el país, además de mantener una orden de expulsión vigente y conducir un vehículo motorizado sin sus placas patentes".

Acto seguido, se le informó al detenido que su vehículo sería retirado de circulación: "El individuo le ofrece a los Carabineros la suma de 260 dólares (227 mil pesos chilenos) para dejar sin efecto el procedimiento", por lo que además se le detuvo por delito de cohecho.

Finalmente, el individuo fue puesto a disposición del Ministerio Público y pasará a control de detención durante este lunes.