Tenía hálito alcohólico: Conductor perdió el control de su vehículo y quedó incrustado en un cité en Renca - Chilevisión

02/03/2026 07:31

Tenía hálito alcohólico: Conductor perdió el control de su vehículo y quedó incrustado en un cité en Renca

El conductor no se encontraba en el lugar cuando llegaron los equipos policiales, siendo encontrado en el Hospital Félix Búlnes.

Publicado por CHV Noticias

Durante la madrugada de este lunes se produjo un accidente automovilístico en la comuna de Renca, donde un automóvil quedó incrustado en una vivienda que funcionaba como cité.

Los hechos ocurrieron a eso de las 01:30 horas en el sector de las calles Salvador Allende con Caupolicán, cuando el conductor, quien iba manejando con hálito alcohólico, perdió el control del vehículo, dejando una persona lesionada.

Los antecedentes del accidente

Según indicó el teniente Matías Aliaga, oficial de ronda de la Prefectura Occidente de Carabineros: "Personal policial se percata de que el conductor no se encontraba en el lugar y, tras diligencias, este es encontrado en el Hospital Félix Bulnes".

En esa misma línea, agregó: "Por lo que indica personal médico, (el conductor) mantiene hálito alcohólico".

A raíz del impacto, una mujer de nacionalidad haitiana que vive al interior del cité, resultó con heridas de carácter leve.

Finalmente, los equipos policiales se encuentran trabajando en las diligencias respectivas que permitan esclarecer las razones por las cuales el conductor perdió el control del vehículo.

