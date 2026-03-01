Volcamiento de microbús en Talagante deja al menos 15 heridos: Dos serían menores de edad - Chilevisión

Personal de bomberos de Isla de Maipo y Talagante acudió al lugar.
Durante la tarde de este domingo se registró un accidente de tránsito que involucró a un microbús en la comuna de Talagante, Región Metropolitana.
De acuerdo a información preliminar, el vehículo volcó en Avenida Balmaceda, Camino El Oliveto, involucrando a 70 personas en el incidente, de las cuales 15 quedaron con heridas de diversa gravedad.
Personal de bomberos de Isla de Maipo y Talagante acudió al lugar.
🔴 Último Minuto— IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) March 1, 2026
Grave accidente de tránsito se registra en Balmaceda y O Higgins Isla de Maipo por volcamiento de microbus, 70 personas involucradas al menos 15 lesionados, Bomberos Isla de Maipo y Talagante en el lugar @biobio @chile_accidente @Louisvasquez23 @Pabl0Manzanares pic.twitter.com/dSWGYVouRP