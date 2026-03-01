Volcamiento de microbús en Talagante deja al menos 15 heridos: Dos serían menores de edad - Chilevisión

Personal de bomberos de Isla de Maipo y Talagante acudió al lugar.

Durante la tarde de este domingo se registró un accidente de tránsito que involucró a un microbús en la comuna de Talagante, Región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, el vehículo volcó en Avenida Balmaceda, Camino El Oliveto, involucrando a 70 personas en el incidente, de las cuales 15 quedaron con heridas de diversa gravedad.

