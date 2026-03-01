Niño de 4 años en riesgo vital tras accidente en Supermercado de La Serena: Se habría electrocutado - Chilevisión

De acuerdo a los primeros antecedentes, habría sufrido una descarga eléctrica tras tocar una placa de un módulo autoservicio.

Un niño de cuatro años permanece en riesgo vital tras sufrir un accidente en un supermercado de La Serena, en la región de Coquimbo.

De acuerdo con los antecedentes, el niño se encontraba junto a su madre la tarde del sábado en la zona de cajas de autoservicio de un supermercado ubicado en el sector de Cuatro Esquinas, cuando sufrió una descarga eléctrica tras tocar una de las placas del módulo.

Según consignó el medio local El Día, fue atendido de inmediato por un médico y un paramédico que se encontraban en el lugar, siendo trasladado posteriormente por personal del SAMU hasta el Hospital de La Serena.

Tras las primeras atenciones, fue derivado hasta la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital de Coquimbo, donde permanece internado en riesgo vital y conectado a ventilación mecánica.

La situación está siendo investigada por personal de la PDI, quienes llegaron hasta el recinto para las primeras diligencias.

El Subprefecto Freddy Montoya jefe (s), de la Brigada de Homicidios La Serena, indicó que se encuentran "realizando todas las diligencias de rigor, peritajes a fin de establecer cómo ocurren los hechos. Asimismo se ha coordinado con peritos electro ingenieros de la ciudad de Santiago a fin de poder también realizar pericias específicas”.