Impacto en La Serena: Mujer fue a cárcel para buscar a exconvicto y fue acribillada - Chilevisión

 Impacto en La Serena: Mujer fue a cárcel para buscar a exconvicto y fue acribillada
16/02/2026 10:29

Impacto en La Serena: Mujer fue a cárcel para buscar a exconvicto y fue acribillada

La mujer había llegado hasta el Centro Penitenciario Huachalalume en La Serena para retirar a para retirar a Manuel Pabla Riffo, exinterno que acababa de recuperar su libertad.

Una mujer chilena, identificada como Charlot Albornoz Contreras, fue asesinada en la madrugada del sábado cuando conducía un vehículo en la calle Waldo Alcalde en Coquimbo. 

Tras unos minutos en el auto, una moto con dos ocupantes se les acercó y los sujetos efectuaron múltiples disparos contra la conductora.

Debido a esto, la mujer perdió el control del móvil y terminó chocando contra una parcela colindante, donde perdió la vida.

Fiscalía investiga el crimen

Al sitio del suceso llegaron detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional La Serena por instrucción de la Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

Freddy Salinas, fiscal ECOH de la Región de Coquimbo, confirmó que la víctima había concurrido hacia dicha cárcel para retirar a una persona que venía saliendo del recinto.

"Mientras se trasladaban hacia el sector de Coquimbo, habrían sido abordados por unas personas que se movilizaban en motocicleta, quienes les habrían disparado al vehículo dando muerte a esta mujer que conducía", afirmó, donde agregó que el hombre no resultó con lesiones. 

El Diario El Día informó que la mujer y el exconvicto no mantenían ningún tipo de relación previa, ya que un conocido en común le habría pedido que lo fuera a buscar para trasladarlo hasta el terminal de buses.

