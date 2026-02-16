Comienza el primer pago del Aporte Familiar Permanente: Consulta con tu RUT si lo recibes - Chilevisión

El Estado habilitó una plataforma para revisar en un simple paso si te corresponde el renovado Bono Marzo. Acá te explicamos cómo hacer la consulta, los requisitos, monto y fechas.

Este lunes 16 de febrero comenzó el primer pago del Aporte Familiar Permanente, beneficio antes conocido como Bono Marzo.

Esta ayuda —no postulable— consta de una transferencia de alrededor de $66 mil pesos a todos y todas quienes cumplan los requisitos. A continuación, consulta con tu RUT si lo recibes, requisitos y fechas.

Aporte Familiar Permanente 2026: Consulta con tu RUT si recibes el beneficio

Al igual que otros beneficios, puedes consultar si recibes el Aporte Familiar Permanente gracias a una plataforma especialmente dedicada para ello.

Solo debes ingresar a este enlace —o clickear en la imagen de abajo— y completar con tus datos como RUT y fecha de nacimiento. El sistema automáticamente arrojará un resultado.

Requisitos Aporte Familiar Permanente 2026

Si aún tienes dudas sobre si recibes el Aporte Familiar Permanente, puedes revisar manualmente si cumples con los requisitos del beneficio.

Cabe recordar que, para obtenerlo, solo basta tener cualquiera de las tres condiciones:

Si cobraste el Subsidio Familiar (SUF) al 31 de diciembre del año anterior. En este caso, recibes un aporte por cada causante del subsidio.

Si al 31 de diciembre del año anterior tu familia era beneficiaria del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (beneficiario/a del Ingreso Ético Familiar) o Chile Solidario. En este caso, recibes un aporte por familia.

Si al 31 de diciembre del año anterior recibías la Asignación Familiar o Maternal (AFAM). En este caso, recibes un aporte por cada carga familiar.

Este primer pago está destinado a personas beneficiarias del Subsidio Familiar, Chile Solidario o Subsistema de Seguridades y Oportunidades, quienes reciben sus aportes habituales la primera quincena de cada mes.

Otras fechas Aporte Familiar Permanente 2026

Grupo 2 (desde el 2 de marzo)

A quienes cobran entre el 2 y el 13 de marzo sus beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar). Reciben su aporte junto al pago habitual a través del Instituto de Previsión Social (IPS). También desde el 2 de marzo se paga a personas pensionadas del IPS con cargas familiares.

Grupo 3 (desde el 16 de marzo)

A personas trabajadoras y a las personas pensionadas de entidades distintas al Instituto de Previsión Social (IPS), que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares. Podrás consultar el día y lugar de pago en el sitio web del Aporte Familiar Permanente desde esa fecha. Si perteneces a este tercer grupo y tienes CuentaRUT de BancoEstado, se depositará el aporte económico en esa cuenta.