De Chile para el mundo: Christell Rodríguez participará en nueva película de Disney y Pixar - Chilevisión

La cantante chilena reveló un importante logro en su carrera artística al confirmar que será parte de una nueva película animada de Disney. "Prepárense para que vivamos esta aventura juntos", declaró.

La cantante chilena Christell Rodríguez, sorprendió a sus fanáticos con un anuncio en redes sociales sobre un nuevo hito en su carrera artística: Tendrá una participación especial en una película.

En la publicación de Instagram, la exparticipante de Rojo aclaró que fue confirmada para ser parte de una nueva producción animada de Disney y Pixar.

"La aventura va a empezar"

"Muy pronto haré un doblaje", adelantó la intérprete de Dubidubidu en un video desde el propio estudio de grabación, donde sorprendió con un avanzado manejo del español neutro.

Se trata de un doblaje en español latino para la nueva película de Disney y Pixar, Hoppers: Operación Castor: "Prepárense para que vivamos esta aventura juntos".

"Una niña con una idea genial se mete de espía al mundo animal. Con todos los castores aprende a hablar y tiene una misión, el bosque va a salvar. Con Hoppers de Disney y Pixar la aventura va a empezar", relató en el registro adelantando un poco de la trama de la película.

"¡Con rima o sin rima, Christell en Hoppers se avecina!", dice el mensaje en redes sociales destacabdo la participación de la chilena.

Este nuevo filme animado estará disponible en cines a partir del 5 de marzo, donde podrás escuchar la voz de la cantante dando vida a uno de los personajes.