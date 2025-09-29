 Christell brilla en Japón: Firmó autógrafos y se sacó selfies tras representar a Chile en Expo Osaka - Chilevisión
29/09/2025 10:47

Christell brilla en Japón: Firmó autógrafos y se sacó selfies tras representar a Chile en Expo Osaka

La cantante vivió una experiencia inolvidable tras presentarse en la Expo Osaka 2025, representando a las Industrias Creativas de ProChile. "Me pidieron hartas fotos", comentó.

Publicado por CHV Noticias

Christell Rodríguez vivió una experiencia inolvidable el pasado fin de semana tras presentarse en la Expo Osaka 2025, representando a las Industrias Creativas de ProChile.

La cantante chilena debutó con dos shows, donde interpretó en vivo su éxito viral Dubidubidu, que impactó en las principales listas de streaming en Asia.

En entrevista con LUN, Rodríguez señaló que "fue genial, la verdad. Lo pasé increíble. Si bien es un show más cortito del que normalmente hago, de igual forma fue muy increíble".

"Estoy, de nuevo, súper agradecida de la oportunidad de poder estar ahora con fines artísticos acá e igual es rico, porque no ando sola", comentó la artista, quien viajó junto a su esposo Roberto Parra.

El exitoso debut de Christell en Japón

La intérprete de Mueve el Ombligo interpretó su popular hit acompañada de Chiri-Chan, el corpóreo del pabellón de Chile, y de Lulú, la mascota de su proyecto "El mundo de Christell".

"Hubo gente que se paró a bailar, había personas que también se acercaban más. La verdad es que fue genial, el público fue súper receptivo, a pesar de que quizás otras canciones que canté estaban en español y no las entendían", afirmó.

Asimismo, se fue con obsequios de asistentes. "Fue muy lindo, muy tierno. Me regalaron muchos origamis y me pidieron hartas fotos", indicó.

A través de redes sociales, la cuenta oficial de Expo Osaka compartió un registro de su paso por el evento y el video ya acumula 1,8 millones de reproducciones.

Publicidad

El caso de Bernarda Vera: ¿Desaparecida en dictadura o sobreviviente?

