Christell actualizó estado de salud tras cirugía bariátrica: “Algo que cuesta mucho es...” - Chilevisión

La artista habló de los distintos cambios que ha vivido en los últimos seis meses tras someterse a una cirugía bariátrica y cambiarse de casa en la región de Valparaíso.
La artista nacional Christell Rodríguez reveló detalles de cómo han sido estos últimos seis meses de recuperación tras someterse a una cirugía bariátrica a comienzos de año.
Una decisión que ella misma ha señalado, fue pensada en su salud y para sentirse mejor. "El proceso ha sido tranquilo, me lo he tomado con mucha calma, con mucha responsabilidad", dijo a Página 7.
La fonaudióloga comentó que los primeros meses de adaptación fueron los más complicados: "Hay que tener un poder de autocontrol súper grande, el entorno también tiene que adaptarse y ayudar mucho".
Los cambios en la alimentación y mentalidad también han sido todo un proceso para la cantante, quien detalló que tuvo que cambiar muchas comidas por papillas al principio.
"Hay que acostumbrarse a generar nuevos hábitos, hay un cambio de mente gigante, que ha sido maravilloso, y que para mí ha sido lo más beneficioso para mi vida".
"Algo muy loco, que cuesta mucho hacer, es que no hay que beber líquido mientras uno come. Hay que esperar un tiempo entre cada uno. Si comes sólido, debes esperar media hora para poder tomar líquido y viceversa, y eso es difícil, cuesta un poco, pero ahí estamos", agregó.