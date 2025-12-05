 FOTOS | ¿Romance confirmado? Denise Rosenthal se dejó ver con supuesta nueva pareja - Chilevisión
05/12/2025 07:18

FOTOS | ¿Romance confirmado? Denise Rosenthal se dejó ver con supuesta nueva pareja

La cantante chilena habría encontrado el amor en un conocido emprendedor del rubro fitness, a quien acompañó en un evento esta semana.

Publicado por CHV Noticias

A más de un año de su quiebre matrimonial, Denise Rosenthal se dejó ver públicamente con quien sería su nueva pareja.

Se trataría de Mauricio Noval, profesor de educación física y conocido emprendedor del rubro fitness. Además, es dueño de dos gimnasios, uno en Chile y otro en Lima, Perú.

La cantante chilena lo acompañó al lanzamiento de Gymly, aplicación móvil creada por Noval junto al arquitecto Ignacio Hermosilla y al programador Martín Seguel.

A través de Instagram, el supuesto nuevo galán de la artista compartió una fotografía con ella, en la que también aparecen otros rostros conocidos como Emilia Dides y Austin Palao.

¿Quién sería la nueva pareja de Denise Rosenthal?

Tras este evento, el medio Infama expresó este jueves que Mauricio Noval sería el nuevo pololo de Denise Rosenthal.

Sin embargo, no es la primera vez que Mauricio aparece en el radar. En octubre pasado, Cecilia Gutiérrez entregó detalles del nuevo romance de la artista.

"Denise ya también está saliendo con alguien, se llama Mauricio y es el conocido dueño de un gimnasio", afirmó la comunicadora, luego que el exesposo de Rosenthal, Camilo Zicavo, anunciara que se convertirá en padre con la actriz Daniela Pérez.

"No es raro ver a Denise subiendo historias a su Instagram, poniéndose fuerte, entrenando, y ahora sí que tiene personal trainer para ella solita", agregó Gutiérrez.

Revisa imágenes de Mauricio Noval acá:

