“Casi nunca empieza siendo evidente”: Denise Rosenthal reflexionó sobre la violencia en las relaciones - Chilevisión

26/11/2025 21:16

“Casi nunca empieza siendo evidente”: Denise Rosenthal reflexionó sobre la violencia en las relaciones

La artista compartió un extenso mensaje donde reflexionó en torno a la disonancia cognitiva y cómo afecta a la hora de querer salir de una relación donde existe violencia.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, Denise Rosenthal dedicó un mensaje por la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que encendió las alarmas entre sus seguidores.

La artista habló sobre la disonancia cognitiva en las relaciones y cómo influye en las personas a la hora de salir de una relación violenta, haciendo hincapié en que "el amor no duele".

¿Qué dijo Denise Rosenthal?

"Creo que todas hemos llegado a un lugar donde justificamos lo que nos duele y es ahí cuando empezamos a normalizar lo que nos incomoda, cuando hacemos malabares internos para que algo que nos lastima igual parezca amor", señaló Rosenthal en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "Ahí es donde vive la disonancia cognitiva. Ese: 'Sé que esto no me hace bien, pero quizás no es para tanto'. Ese: 'Hizo algo feo, pero al menos me pidió perdón'. Ese: 'No me siento cuidada, pero nadie me va a amar tal como soy'. Ese: 'Quizás va a cambiar' o 'Quizás soy demasiado desconfiada'".

"La violencia casi nunca empieza siendo evidente. Empieza en lo sutil, en lo emocional, en lo psicológico", aseguró.

La artista quizo "honrar" a todas las mujeres que han sido víctimas de violencia y a todas las que intentan o están en camino a sanar esas heridas: "Vives en este conflicto constante. Una parte de ti ve la verdad. Esto no está funcionando, no eres feliz. Ellos te siguen haciendo daño, pero la otra parte de ti les busca excusas".

"No te estás quedando por amor, te estás quedando porque tienes miedo, miedo a estar sola, miedo a empezar de nuevo, miedo a admitir que te perdiste. Eventualmente, el dolor parece tan grande que irte te parece menos aterrador que quedarte. Ahí es cuando las cosas realmente cambian", sentenció.

El extenso mensaje fue ampliamente valorado por sus seguidoras, quienes le agradecieron a la artista por crear conciencia al mencionar este tema y a la vez aportar nueva información relacionada a la inteligencia emocional.

Revisa la publicación de Instagram:

