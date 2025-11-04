“No hay vuelta atrás”: Denise Rosenthal reveló video grabado poco después de su quiebre matrimonial - Chilevisión

En el registro publicado en TikTok, la cantante aparece llorando desconsoladamente mientras andaba en bicicleta. "Después de casi 7 meses me atrevo a compartirlo", afirmó.

Denise Rosenthal sorprendió en redes sociales al revelar un video grabado hace siete meses, poco después de su mediático quiebre con Camilo Zicavo.

En el registro publicado en TikTok, la cantante aparece llorando mientras andaba en bicicleta, hasta llegar a un lugar más apartado donde se descargó con un fuerte grito.

"Es un video muy personal, fue un día importante y después de casi siete meses me atrevo a compartirlo. Creo que grabé para dejar un registro porque fue un llanto diferente, lo sentí distinto. Tenía pena, rabia y alegría (?)", escribió sobre el video.

El íntimo video de Denise Rosenthal

Rosenthal explicó, en parte, a qué se debía este mar de emociones: "Pena de no haber sabido escuchar mi rabia, rabia de haber permitido que se transgredieran constantemente todos mis límites, alegría de poder sentir esa rabia, de reconocerla".

"Entendí que no hay vuelta atrás, todas las emociones nos quieren decir algo, aprender a escucharlas es el desafío", cerró en el video.

En la descripción, la intérprete de Agua Segura reflexionó que es una "lección aprendida" y que "es importante aprender a conocer tus emociones".

"No le tengan tanto miedo a la vulnerabilidad, es hermosa y no tiene nada de malo sentir, aunque vivamos en un mundo en donde a veces es normal avergonzarnos de nuestras emociones en vez de simplemente permitirnos sentirla", agregó.

Si bien Denise no lo dijo explícitamente, los usuarios atribuyeron este descargo al momento en que terminó su matrimonio con Camilo Zicavo, en medio de rumores de infidelidad de ambas partes.

