¿Coincidencia? Camilo Zicavo anunció que será papá y Denise Rosenthal publicó casi en simultáneo - Chilevisión

Fue en marzo de este año cuando la pareja de artistas confirmó el término de su matrimonio. Ahora, el exintegrante de La Moral Distraída dio a conocer en Instagram que se convertirá en padre.

Daniela Pérez y Camilo Zicavo sorprendieron la noche de este lunes al confirmar que se convertirán en padres, a meses de que el músico protagonizara un mediático quiebre con Denise Rosenthal.

A través de Instagram, la pareja de artistas compartió una serie de fotografías que dieron cuenta de esta nueva etapa en su relación, mostrando también lo felices que se encuentran con la noticia.

"Photo dump (como dicen) de estos meses", escribió la actriz, texto que acompañó con imágenes de una ecografía, ropa de bebé y un registro en que muestra su vientre.

Luego, la hija de Rodrigo Muñoz y Claudia Pérez fue hasta sus historias para expresar: "Sepan perdonar la manicure. Soy actriz, soy mamá, tengo 4 gatos, un perro y una guagua".

Polémico quiebre con Denise Rosenthal

Cabe recordar que fue a inicios de este año cuando Camilo Zicavo confirmó el término de su matrimonio con Denise Rosenthal. La ruptura estuvo marcada por la filtración de un duro descargo que el intérprete hizo en sus redes sociales.

En él, apuntó a una infidelidad de la compositora: "Se fue del país medio año pues era algo que necesitaba vivir sola, se enamoró de alguien más en el proceso, tuvo una relación en paralelo con esa persona en el proceso... ¡Y el gorrero soy yo ctm!".

“Qué gil fui. Y ahora anda llorando en redes, quemando cartas, los ramos y cuanta hueá más, promocionando su nuevo single y perpetuando lo que se ha construido en redes, de yo como el hdp. ¡Las patitas CTM!”, sentenció Camilo.

Horas antes de que su exmarido anunciara que se convertiría en padre, Rosenthal publicó en Instagram un video del proceso de producción junto con las primeras imágenes del videoclip de su nueva canción, aparentemente llamada La rueda de las emociones.