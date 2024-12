Camilo Zicavo habló de su nueva vida tras quiebre con Denise Rosenthal: “Tuve que...” - Chilevisión

El cantante e integrante de la banda Plumas hizo un fuerte descargo contra las redes sociales y los costos de una alta exposición pública. "La fama es una maldición", apuntó.

Camilo Zicavo habló de su nueva vida tras la polémica separación con Denise Rosenthal y arremetió contra las redes sociales.

En entrevista con radio La Nuestra, el cantante e integrante de la banda Plumas contó que durante la pandemia se fue a vivir al "cerro", justamente donde compartía domicilio con Rosenthal.

Sin embargo, luego del quiebre matrimonial, este año se devolvió a la ciudad. “Yo ahora vivo en Providencia y está bacán".

"Pasa una hue... que no ocurre estando en el campo, que te llama un amigo y te dice ‘vente para acá’, ‘¿en qué estás? Voy a tomarme una chela’, ‘voy para allá, conversemos un ratito’. Ese tipo de situaciones que no puedes hacerlo allá”, afirmó.

“Cuando me fui a vivir al campo, me pasó que era demasiado silencio, me costaba dormir. Y ahora, de vuelta, me pasó que tuve que acostumbrarme al ruido. Me pateó un ratito el ruido y ahora ya sí, me duermo con los autitos de fondo feliz”, agregó.

El descargo de Camilo Zicavo contra las redes sociales

El músico también reflexionó sobre el costo de tener una mayor exposición pública. "La fama es una maldición", apuntó.

"El poco de fama al cual yo he accedido, por mí o por las personas con las cuales me he relacionado, creo que es un karma terrible, no se lo deseo a nadie", confesó.

Al ser consultado sobre cuál es su actual relación con las redes sociales, Zicavo respondió que "como el pi... me relaciono con las redes, las odio".

"Si pudiera cerrar todas mis redes sociales, lo haría feliz, pero es pega y es parte de lo que hay que hacer. Pero no me gusta, las redes son un basurero", arremetió el artista.

Aunque reconoció que no siempre tuvo esa postura, los últimos acontecimientos lo llevaron a cambiar radicalmente de opinión.

“Hay hue... que me gustan, pero no me gusta la vida pública de las redes. No me gusta el comportamiento social en las redes, creo que es un basurero, la gente bota todo en redes sociales y es terrible”, sentenció.