Tita Ureta expuso uno de sus “secretos mejor guardados” y se hizo viral en TikTok: “Sufría por eso” - Chilevisión

El video de la comunicadora ya suma miles de reproducciones y cientos de comentarios, incluso algunas personas aseguraron tener el mismo "problema".

Tita Ureta desató varias reacciones en redes sociales tras mostrar uno de los "secretos mejor guardados" de su cuerpo.

La comunicadora, quien hace pocos días lamentó la muerte de un querido familiar, se viralizó en TikTok al exponer una situación que ocurre con uno de sus pies.

Tita Ureta expone uno de sus "secretos mejor guardados"

Ureta subió un video a TikTok que comienza con ella sentada en un sillón, acompañada de la frase "algo que nunca les conté".

Luego, la cámara se enfoca en el dedo meñique de su pie izquierdo. "No tengo uña en el dedo chico", señaló la influencer.

"Somos muchas", "por acá tampoco, igual me la pinto para que no se sienta discriminada", "yo sufría por eso y somos varias" y "no me siento sola", fueron parte de las reacciones.

