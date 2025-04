“Jamás me hicieron el examen”: Denunciante de Jorge Valdivia apunta contra fiscal del caso - Chilevisión

La mujer aseguró que el examen para detectar la presencia de drogas de sumisión estaba aprobado hace meses con dos laboratorios externos, pero que la prueba no se ha realizado ni a ella ni a las otras denunciantes.

Durante la noche de este domingo, la primera denunciante de Jorge Valdivia publicó un comunicado a través de su cuenta de Instagram en el que aseguró que existen dos víctimas más, una de ellas menor de edad.

Asímismo, la mujer criticó al fiscal y cuestionó el curso de la investigación, asegurando que se le prometieron diligencias que no se han realizado, acusó errores en la investigación y expuso problemas que surgieron para detectar la presencia de drogas de sumisión en su organismo.

¿Qué acusó la denunciante de Jorge Valdivia?

"Nunca logré una segunda reunión decente con el señor fiscal a cargo de mi caso", introdujo la mujer en el escrito donde también señaló: "Llevo meses esperando diligencias que no se hicieron, exámenes que se me prometieron y que no se cumplieron dentro del plazo necesario para lograr encontrar drogas de sumisión".

En esa misma línea, agregó: "Puedo refrescarle la memoria con una grabación suya prometiéndome exámenes y diligencias, para así compensarme el error de arruinarme la vida debido a la filtración de mi denuncia con todos mis datos e información personal".

La denunciante aseguró que hasta el momento sólo ha podido reunirse en una oportunidad con el fiscal del caso, en una reunión donde expuso errores respecto del levantamiento de cámaras, la filtración de sus datos personales "y el pronto aviso y acceso que tuvo J.V a esta".

En dicha instancia, la mujer ahondó en las drogas de sumisión, tales como el GHB y "usted dijo no tener idea, a pesar de la existencia de un documento publicado por Fiscalía refiriéndose a esta droga en el 2007".

"¿De qué lado está usted?"

"Recuerdo haber facilitado este paper para hacerle el trabajo más fácil y que me creyera", sin embargo la detección en el cuerpo de esta droga en particular requería de un examen que fuese realizado por un laboratorio externo "cumpliendo un plazo máximo de un mes, como compensación por la falta grave al no haberme protegido", expresó la denunciante.

Asimismo, acusó que dicha diligencia estaba aprobada hace cinco meses con dos laboratorios, sin embargo "hasta la fecha, jamás me hicieron el examen, ni a una sola de las cinco víctimas actuales".

Finalmente, la denunciante expresó: "¿De qué parte está usted, Sr. Fiscal? ¿De la misma parte en la que estaba mi último abogado, que prefería no ayudarme para proteger a sus contactos? ¿A quién está cuidando usted esta vez, Sr. Fiscal?".