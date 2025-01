Incómoda espera, cambio de domicilio y sorpresiva salida a Viña: Los momentos de Jorge Valdivia tras dejar la cárcel - Chilevisión

Ahora el Mago vive junto a su aún esposa Daniel Aránguiz en Lo Barnechea y aprovecharon el cambio de medida cautelar para ir a almorzar a Viña del Mar.

El pasado lunes 6 de enero cerca de la medianoche, Jorge Valdivia obtuvo nuevamente la libertad luego de que la prisión preventiva se reemplazara por arresto domiciliario nocturno en el contexto de las dos denuncias por violación y abuso sexual que pesan en su contra.

El campeón de América con La Roja en 2015, regresó el pasado 28 de noviembre a la cárcel de Rancagua, donde en este segundo ciclo estuvo 39 días recluido antes de que su defensa, liderada por Paula Vial, consiguiera el fin de la prisión preventiva.

VER MÁS SOBRE NACIONAL

No obstante, en la salida del Mago no hubo coordinación y el ex futbolista tuvo que esperar solo por cerca de 20 minutos a que llegaran a buscarlo. Además, el ex seleccionado nacional no volvió al departamento que arrendaba en Las Condes tras un importante acercamiento con Daniela Aránguiz.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Los momentos que ha protagonizado Jorge Valdivia tras salir de la cárcel de Rancagua