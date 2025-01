Captan a Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz disfrutando de una escapada en Viña del Mar - Chilevisión

El ex futbolista emprendió rumbo a la playa junto a su ex pareja en su primer día fuera de la cárcel luego de que se le cambiaran las medidas cautelares.

Jorge Valdivia le está sacando provecho a su tiempo fuera de la cárcel y en su primer día tras salir de prisión preventiva, disfrutó de una escapada a Viña del Mar junto a Daniela Aránguiz.

Fue durante la tarde del lunes 6 de enero que la Corte Suprema acogió un recurso de amparo en favor del ex futbolista y determinó cambiar las medidas cautelares que tenía en medio de la investigación que enfrenta por dos denuncias por violación.

Fue por ello que pasadas las 23:30 horas el ex deportista dejó la cárcel de Rancagua y emprendió rumbo a la casa de su ex pareja, donde fijó su domicilio para complir con el arresto domiciliario nocturno que se le decretó.

El encuentro de Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz

Al parecer tras los recientes eventos la relación entre la ex pareja habría mejorado, dado que según reveló en exclusiva Plan Perfecto de Chilevisión, ambos fueron captados juntos en Viña del Mar durante la tarde de este martes.

Según pudieron captar las cámaras del programa que conduce Diana Bolocco, Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz estuvieron disfrutando de un almuerzo en un restaurant cercano a la playa.

“Ellos están amistosamente, no es raro. A mí no me sorprende porque habla de esta nueva relación que están teniendo. Hay cosas que afinar, si igual no vivían juntos desde hace dos años”, detalló Cecilia Gutiérrez.

Por otra parte, entregó un importante dato sobre el lugar que escogieron para el encuentro, ya que es un local que la ex Mekano acostumbra a frecuentar.

“Ella iba mucho a ese restaurante siempre que va a Viña, porque ellos tienen un departamento allá”, señaló.