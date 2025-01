“Es non grata”: Revelan íntima conversación donde Jorge Valdivia habría tomado drástica decisión sobre Maite Orsini - Chilevisión

Tras el intercambio que mantuvieron, el ex futbolista habría decidido no recibir la visita de la parlamentaria durante su estadía en la cárcel de Rancagua

Una nueva conversación íntima en relación a Jorge Valdivia y Maite Orsini salió a la luz.

Se trata de un contacto que tuvieron luego que él fuera formalizado por delitos sexuales y posterior a que ella se pusiera en contacto con una de las presuntas víctimas.

El intercambio se habría producido en noviembre, en donde el ex futbolista le habría manifestado su amor a la diputada, sin embargo no encontró la respuesta esperada.

Eso provocó que el ex deportista tomara una drástica medida en relación a la parlamentaria y no quiso que ella lo fuera a visitar durante su estadía en la cárcel de Rancagua, donde hasta ayer cumplía prisión preventiva.

“Ante la negativa, o tal vez la lejanía de Maite, que en el fondo como que no engancha con esta conversación, Jorge se enoja y ahí deciden, además de las filtraciones... deciden que Maite es non grata para enrolarse y para ir a verlo (a la cárcel)”, reveló Paula Escobar en Mucho Gusto.

“En el fondo, como que se dicen que se quieren, que él la quiere, que es la mujer de su vida, él insiste en la inocencia de los dos cargos que se le imputan, que no hay una mujer como ella”, añadió.

La decisión de Jorge Valdivia

La periodista también señaló que “hay algo bien delicado que Jorge le expresa a Maite, digamos, que es que va a tomar medidas drásticas si ella no vuelve con él. Ahí ella le dice: ‘pero no, tranquilidad, no tengo idea, también te quiero, quiero estar contigo’”.

Esta conversación entre ambos finalizó pocos días antes de que Jorge Valdivia tuviera que regresar a prisión preventiva, el pasado 28 de noviembre.