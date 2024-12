Adelantó “nuevos ciclos”: Kenita Larraín vaticinó el 2025 de Maite Orsini y Jorge Valdivia - Chilevisión

La numeróloga analizó los casos de la diputada y el ex futbolista y adelantó los desafíos que tendrán para el próximo año en cuanto a los problemas que han tenido recientemente.

Kenita Larraín se la jugó con las predicciones del 2025 y entregó detalles del futuro de Maite Orsini y Jorge Valdivia en el nuevo capítulo de Podemos Hablar.

La numeróloga estuvo junto a Diana Bolocco, Evelyn Matthei, Salfate y Vanessa Daroch, y analizó la situación que afecta a la diputada y al ex futbolista en el episodio que se estrena esta noche.

VER MÁS SOBRE PODEMOS HABLAR Para ello la ex modelo utilizó las fechas de nacimientos de la parlamentaria y el ex seleccionado, desglosando como se les vendrá el próximo año.

El futuro de Jorge Valdivia y Maite Orsini

En relación al caso de Jorge Valdivia, Kenita Larraín señaló que manifesto que el ex jugador debe aprender a soltar el pasado.

“Son personas que a veces se quedan bien entrampadas como en trancas del pasado”, explicó.

Por otra parte, en cuanto al escenario judicial que enfrenta a raíz de dos acusaciones de violación, adelantó que “calculando esto me confirma que esto no es para corto, da para largo... No sé si seguirá en la cárcel pero va a seguir con este tema”.

En cuanto a Maite Orsini manifestó que “es una persona que seguramente los nuevos ciclos va a trabajar mucho para tener esta familia que tanto anhela, porque es parte de su misión de vida”.

“No es tan amigable, podría tener mucha pena e incluso llegar a una depresión”, lanzó la numeróloga, augurando que “realmente cuando uno toca fondo es para salir fortalecida”.