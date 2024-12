Kenita Larraín advirtió sobre importante predicción para el 2025: “Peor lo vamos a pasar” - Chilevisión

La numeróloga hizo una reflexión sobre lo que se viene para el próximo año y adelantó cambios significativos y una profunda limpieza.

Kenita Larraín comenzó a adelantar lo que se viene para Año Nuevo y realizó una importante predicción para el 2025.

La numeróloga estuvo en TV+ donde abordó lo que ha ocurrido durante el último tiempo, y explicó que “la energía está subiendo, se habla de que ya estamos pasando a una tercera dimensión donde todo es más dualidad, ‘bueno y malo’ o ‘luz y sombra’”.

“Hoy hay un gran despertar, una gran oportunidad de empoderarnos. A mí me ha pasado mucho, de tener que (alejarme) de personas que antes eran muy cercanas y que ya no está la energía, no te encuentras con esas personas. Tratas de acercarte y la energía ya no fluye”, sostuvo.

La predicción de Kenita Larraín para 2025

En ese sentido, la ex modelo habló de cómo se viene el 2025 y lanzó algunas predicciones de cara al próximo año.

“Estamos en un momento de transición donde está saliendo la mugre que siempre estuvo bajo la alfombra, pero que algunas personas quizás sospechábamos, otros sabían y otros estaban súper dormidos”, contó.

Kenita Larraín explicó que si bien esto “es algo doloroso”, destacó que a la vez es “muy positivo, porque estamos en una limpieza. Necesitamos esto que se está destruyendo, que es doloroso, pero que nos invita al cambio”.

“Mientras más no resistamos a los cambios, peor la vamos a pasar. La flexibilidad es el camino para estos tiempos”, sentenció.