“Sentí la energía de la muerte”: Kenita Larraín desclasificó encuentro con Felipe Camiroaga previo al accidente aéreo - Chilevisión

La numeróloga entregó detalles de un particular encuentro con Felipe Camiroaga a días antes de su muerte, contexto en el que iba a terminar la relación que mantenía con el animador.

Kenita Larraín desclasificó un desconocido episodio junto al animador, Felipe Camiroaga, a días de que ocurriera el fatídico accidente aéreo en 2011.

La confesión ocurrió cuando la numerológa estaba en la podcast Arcanas Mayores, donde comentó que tuvo un encuentro con Camiroaga una semana antes de su muerte.

“Fue súper doloroso para mí e inesperado para todos. Yo lo había visto como una semana antes y mira, por qué te voy a contar esto, porque yo siento que esto no lo he contado nunca antes ”, comenzó expresando Kenita.

“Yo me imagino que la muerte es una energía, como que te viene rondando desde días antes. Tengo esa sensación porque lo sentí, porque lo vi una semana antes y sentí algo extraño”, agregó.

Tras esto, Kenita comenzó a ahondar en su experiencia con Camiroaga: “Cuando yo lo vi esa última vez, algo en mí dijo '¿sabes qué? Ya no quiero más esto' y como que dije voy a hablar para que esto ya no siga como que a veces sí, a veces no”, detalló.

“Por que me trajo mucha angustia y una semana después ocurre el accidente y cuando yo ya me alejo de este evento y empiezo a comprender mejor desde el corazón lo que había pasado”, continuó relatando Larraín.

En esa misma línea, indicó: “Me di cuenta de que yo no estaba tomando una decisión de que se iba a terminar la relación como la estábamos viviendo sino que yo sentí la energía de la muerte. A mí también me produce algo en el cuerpo, como que se me pone la piel de gallina”.

“Esa energía que yo sentí la última vez que vi a Felipe, días antes que tuviera el accidente, yo la interpreté de otra forma, pensando que estaba tomando una decisión de terminar la relación”, concluyó.

