“Fue bacán”: Bailarina de Esteban Paredes destacó gesto del goleador al dejar Fiebre de Baile - Chilevisión

El excapitán de Colo Colo abandonó la competencia por un problema médico, lo que, en palabras de su bailarina, Angie Zepeda, "no es una decisión fácil".

Angie Zepeda, la bailarina que acompañó durante estos meses a Esteban Paredes en Fiebre de Baile, se refirió a la salida del exfutbolista del estelar.

En conversación con Las Últimas Noticias, la joven reveló que el goleador la llamó antes de que su salida se hiciera pública.

"Sabía que él era muy querido, pero al conocerlo entendí por qué"

"Él me dijo que tiene que priorizar su salud. No tengo muchas noticias de qué le pasó a Esteban. Sé que la primera semana estuvo con su alza de presión, después se realizó exámenes y también me comentó que está con una carga de estrés súper grande", aseguró la bailarina.

En esa línea, Zepeda señaló que "obviamente, yo lo entendí y le respondí: ´Capi, tu salud está primero´ y le agradecí que me llamara. Ese gesto fue bacán de parte de él".

"Voy a echar mucho de menos al Capi porque ya teníamos una rutina. Estábamos de lunes a viernes en el canal", continuó la joven.

Con respecto al progreso que había realizado el exfutbolista en la pista de baile, la bailarina aseguró que su salida "no es una decisión fácil. Él estaba muy motivado y tuvo un avance notorio. La coreografía que no alcanzamos a presentar era muy buena, el Capi bailaba harto, pero son cosas que pasan. Es fundamental priorizar la salud".

"Siempre está con una sonrisa y es muy positivo. Cuando uno está cansado, a veces anda con mala cara, pero él es todo lo contrario. Siempre tuvo mucha disposición y mucha buena onda con todos. Eso lo rescato mucho", agregó.

Angie finalizó agradeciendo la experiencia, indicando que: "Estoy muy feliz de haber vivido esta experiencia, sobre todo con Esteban. Para mí es un honor haber bailado con él. Es una tremenda persona, un tremendo deportista y de verdad tuvo el mejor desarrollo de personaje en Fiebre de Baile. Yo sabía que él era muy querido, pero al conocerlo entendí por qué lo quieren tanto".