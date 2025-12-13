 “Fue bacán”: Bailarina de Esteban Paredes destacó gesto del goleador al dejar Fiebre de Baile - Chilevisión
Minuto a minuto
Minsal investigará caso de órgano donado que no llegó a paciente: tuvo que volver a lista de espera 21 locales en un año: Dueño del “Rey de las Micheladas” responde a rumores de presunto lavado de dinero ¿Qué pasa con quienes cumplen la mayoría de edad entre la primera y segunda vuelta? ¿Cuáles son las comunas que más gastan? Debate por millonarios gastos de municipios en Navidad “El sujeto estaba acompañado tras el accidente”: Así fue el impactante rescate de motochorro en Santiago Centro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/12/2025 11:57

“Fue bacán”: Bailarina de Esteban Paredes destacó gesto del goleador al dejar Fiebre de Baile

El excapitán de Colo Colo abandonó la competencia por un problema médico, lo que, en palabras de su bailarina, Angie Zepeda, "no es una decisión fácil".

Publicado por CHV Noticias

Angie Zepeda, la bailarina que acompañó durante estos meses a Esteban Paredes en Fiebre de Baile, se refirió a la salida del exfutbolista del estelar.

En conversación con Las Últimas Noticias, la joven reveló que el goleador la llamó antes de que su salida se hiciera pública.

"Sabía que él era muy querido, pero al conocerlo entendí por qué"

"Él me dijo que tiene que priorizar su salud. No tengo muchas noticias de qué le pasó a Esteban. Sé que la primera semana estuvo con su alza de presión, después se realizó exámenes y también me comentó que está con una carga de estrés súper grande", aseguró la bailarina.

En esa línea, Zepeda señaló que "obviamente, yo lo entendí y le respondí: ´Capi, tu salud está primero´ y le agradecí que me llamara. Ese gesto fue bacán de parte de él".

"Voy a echar mucho de menos al Capi porque ya teníamos una rutina. Estábamos de lunes a viernes en el canal", continuó la joven.

Con respecto al progreso que había realizado el exfutbolista en la pista de baile, la bailarina aseguró que su salida "no es una decisión fácil. Él estaba muy motivado y tuvo un avance notorio. La coreografía que no alcanzamos a presentar era muy buena, el Capi bailaba harto, pero son cosas que pasan. Es fundamental priorizar la salud".

"Siempre está con una sonrisa y es muy positivo. Cuando uno está cansado, a veces anda con mala cara, pero él es todo lo contrario. Siempre tuvo mucha disposición y mucha buena onda con todos. Eso lo rescato mucho", agregó.

Angie finalizó agradeciendo la experiencia, indicando que: "Estoy muy feliz de haber vivido esta experiencia, sobre todo con Esteban. Para mí es un honor haber bailado con él. Es una tremenda persona, un tremendo deportista y de verdad tuvo el mejor desarrollo de personaje en Fiebre de Baile. Yo sabía que él era muy querido, pero al conocerlo entendí por qué lo quieren tanto".

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Conoces sus propuestas? Revisa AQUÍ los programas de Jeannette Jara y de José Antonio Kast

Lo último

Lo más visto

21 locales en un año: Dueño del “Rey de las Micheladas” responde a rumores de presunto lavado de dinero

Con 21 locales abiertos en menos de un año, la rápida expansión del popular restobar en Santiago ha generado cuestionamientos en redes sociales, donde usuarios se preguntan cómo se financia su crecimiento y si existe o no lavado de dinero detrás del negocio.

13/12/2025

El Rumpy cambió su voto y reveló a quién apoyará en segunda vuelta: Momento en debate fue clave

El locutor radial se sinceró con sus seguidores y confesó que no votará nulo en la segunda vuelta presidencial, esto luego de un anuncio hecho por uno de los candidatos en el último debate.

13/12/2025

“Voten...”: El llamado de Pailita ante la segunda vuelta presidencial de este domingo

El cantante urbano compartió una historia en Instagram con el mensaje: “Estamos a un día, papi, voten bien”, acompañada por la canción Todos Juntos de Los Jaivas.

13/12/2025

“Necesito ayuda”: Raquel Castillo encendió las alarmas con urgente video

La showoman publicó un video con un desesperado llamado que preocupó a sus seguidores. El conflicto con su exesposo incluso la llevó a refugiarse en un misterioso lugar al sur del país.

13/12/2025