¿De Fiebre de Baile a rey de Viña 2026? David Sáez enciende las alarmas por curioso video con Karla Melo - Chilevisión

El bailarín se reunió con la actriz, planteó una interrogante y dejó eufóricos a sus seguidores en redes sociales.

Este martes, el bailarín David Sáez encendió las alarmas en redes sociales tras dar luces de una posible candidatura a rey del Festival de Viña del Mar 2026.

Tras la renuncia de Cony Capelli a Fiebre de Baile, David se reunió con Karla Melo y publicaron un video con una curiosa descripción en redes sociales.

¿Qué dijo David Sáez?

A través de su cuenta de Instagram, David Sáez publicó múltiples videos junto a Karla Melo y luego recreó el trend de TikTok "Aló" de Katteyes con la actriz.

En ese contexto, la descripción menciona: "¿Aló? ¿Reyes de Viña? ¿Qué dicen?", lo que causó la euforia de sus seguidores.

"Súper sí, me subo a este barco", "Estupendo, me parece", "Buena dupla", "Si no son ustedes, no quiero nada" y "Yo los quiero para reyes de Viña", son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación.

Finalmente, Karla Melo contestó: "Uffff", seguido de una serie de emojis de fuego, mientras que Manuel "Dunga" Caro, vocalista de La Combo Tortuga y pareja de la actriz solo escribió: "Mich".

