 ¿De Fiebre de Baile a rey de Viña 2026? David Sáez enciende las alarmas por curioso video con Karla Melo - Chilevisión
Minuto a minuto
Inició el juicio por brutal femicidio frustrado en 2024: Hombre lanzó a su esposa al vacío Tragedia de Pitrufquén: Fiscalía revela nuevos detalles del conductor de bus que chocó en Ruta 5 VIDEO | Denuncian acto de “discriminación” contra pareja lésbica en servicentro: Todo fue grabado VIDEO | Kast endurece el discurso sobre el animalismo, feminismo y ambientalismo “extremo” “Me preocupé de sacar a mi bebé”: El dramático testimonio de pasajera sobreviviente a trágico accidente en Ruta 5 Sur
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/02/2026 16:39

¿De Fiebre de Baile a rey de Viña 2026? David Sáez enciende las alarmas por curioso video con Karla Melo

El bailarín se reunió con la actriz, planteó una interrogante y dejó eufóricos a sus seguidores en redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, el bailarín David Sáez encendió las alarmas en redes sociales tras dar luces de una posible candidatura a rey del Festival de Viña del Mar 2026.

Tras la renuncia de Cony Capelli a Fiebre de Baile, David se reunió con Karla Melo y publicaron un video con una curiosa descripción en redes sociales.

¿Qué dijo David Sáez?

A través de su cuenta de Instagram, David Sáez publicó múltiples videos junto a Karla Melo y luego recreó el trend de TikTok "Aló" de Katteyes con la actriz.

En ese contexto, la descripción menciona: "¿Aló? ¿Reyes de Viña? ¿Qué dicen?", lo que causó la euforia de sus seguidores.

"Súper sí, me subo a este barco", "Estupendo, me parece", "Buena dupla", "Si no son ustedes, no quiero nada" y "Yo los quiero para reyes de Viña", son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación.

Finalmente, Karla Melo contestó: "Uffff", seguido de una serie de emojis de fuego, mientras que Manuel "Dunga" Caro, vocalista de La Combo Tortuga y pareja de la actriz solo escribió: "Mich".

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bonos para cesantes en febrero 2026: Revisa qué pagos puedes recibir este mes sin postular

Lo último

Lo más visto

“Me costó decidirlo”: Cony Capelli reapareció en Fiebre de Baile y contó su verdad tras renuncia

En el penúltimo capítulo de la temporada, la exparticipante volvió al estudio para leer una carta de despedida tras abandonar la competencia. "Fue un acto de amor propio", confesó.

04/02/2026

Tragedia en Pitrufquén: Fatal choque entre bus interurbano y camión dejó 2 fallecidos en Ruta 5 Sur

El siniestro ocurrió en el kilómetro 701, donde un camión que trasladaba alevines se encontraba detenido en la vía, por lo que fue impactado en su parte posterior por un bus de la empresa Turbus.

04/02/2026

“Solo para entendidos”: La frase de Skar Labra que incomodó a Vasco y le costó una dura evaluación

La bailarina quedó complicada tras un comentario que hizo en relación a la innovadora propuesta escénica que presentó, la que no fue bien entendida por parte del jurado.

04/02/2026

Por varias horas: Anuncian cortes de luz en 9 comunas de la Región Metropolitana

Las comunas afectadas son Conchalí, Independencia, Las Condes, Maipú, Ñuñoa, La Reina, Macul, Santiago y San Ramón. 

03/02/2026