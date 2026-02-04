Inició el juicio por brutal femicidio frustrado en 2024: Hombre lanzó a su esposa al vacío - Chilevisión

Este miércoles comenzó el juicio por femicidio frustrado a un hombre acusado de lanzar a su pareja por un barranco en Olmué en octubre de 2024. El sujeto luego se habría intentado quitar la vida en el mismo lugar y finalmente fue detenido. Ambos quedaron en estado grave, pero sobrevivieron. CHV Noticias conversó con la víctima, Madelyne Vera, quien contó que "ha sido muy duro y desgastante. No solo es el aspecto legal que hay que enfrentar, sino que también lo emocional. El proceso ha sido lento, pero el fin es mayor".