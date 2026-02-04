 Tragedia de Pitrufquén: Fiscalía revela nuevos detalles del conductor de bus que chocó en Ruta 5 - Chilevisión
04/02/2026 16:32

El conductor impactó a un camión estacionado que, según la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito, se encontraba debidamente detenido y con las precauciones pertinentes. Hoy podría enfrentar una formalización.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

El conductor del bus que esta madrugada impactó a un camión detenido en la Ruta 5 Sur pasará a control de detención pasará miércoles. El accidente se produjo a la altura de la comuna de Pitrufquén en la región de La Araucanía.

La fiscal jefe de la zona, Magna Gómez, dio a conocer que pericias de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros determinaron que dicho camión estaba "bien estacionado" y con las precauciones viales correspondientes.

Por lo mismo, señaló que la unidad policial antes mencionada estableció que el chofer no habría estado atento a las condiciones del tránsito al momento del siniestro vial que resultó con 2 personas fallecidas y más de 30 heridos.

“Preliminarmente, con la información que tenemos hasta el minuto, el camión habría estado bien estacionado y con la debida señalización, por lo cual la responsabilidad del cuasidelito sería imputable al conductor del bus”, dijo la persecutora.

Si bien se espera que el conductor pase a control de detención esta jornada, también existe la posibilidad que hoy mismo enfrente una audiencia de formalización por cuasidelito en el Juzgado de Garantía de Pitrufquén.

El teniente Manuel Cáceres Baeza, de la Unidad de Investigación de Accidentes en el Tránsito Cautín de Carabineros, también entregó antecedentes sobre la emergencia ocurrida en el kilómetro 701 de la ruta.

“Por instrucción del Ministerio Público, esta unidad especializada realizará todas las diligencias técnicas para poder establecer la dinámica y la causa basal del accidente”, indicó.

