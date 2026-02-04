“Estoy acá para dar cara”: Naya Fácil admitió error en sorteo de lujosa camioneta y explicó qué pasará con los afectados - Chilevisión

La influencer aseguró que su equipo de trabajo está intentando crear una solución para los afectados, pero reiteró que el vehículo será entregado a quien ganó el sorteo durante el fin de semana.

Durante la noche de este lunes, Naya Fácil se refirió a la funa digital que se viralizó en las últimas horas, donde múltiples personas acusaron que hubo un error en el sorteo de la camioneta Chevrolet Suburban que estaba rifando.

La influencer reconoció los hechos y anunció que el ganador original recibirá el vehículo, por lo que su equipo de trabajo se encuentra trabajando en una solución para las personas que resultaron afectadas.

¿Qué pasó con Naya Fácil?

En redes sociales, distintos usuarios acusaron que en el sorteo hubo 80 mil números, pero los que se vendieron eran más de 90 mil; sin embargo, esa cifra no sería equivalente a la cantidad de afectados, dado que hay personas que compraron más de un ticket.

Por lo mismo, Naya declaró a través de un registro: "Hago este video con mucha pena (...) Se cometió un error. Como bien ya ustedes lo han comentado, se cometió un error en la rifa que estamos tratando y trabajándalo a full. Mi equipo se está ocupando a full para poder darle una pronta solución".

En esa misma línea, agregó: "Quiero pedirles las disculpas públicas a las personas que se han visto afectadas por esto. Nos vamos a comunicar con cada uno por correo para darle la pronta solución. (...) La solución la voy a hacer vía pública también en unos días, menos de una semana".

Sin embargo, la influencer dejó en claro que la camioneta será entregada a la persona que ganó el sorteo el fin de semana pasado: "Ustedes comprenderán que no puedo dejarlo sin su premio, él fue el ganador del premio, pero sin duda voy a buscar la solución para las otras personas".

"Ustedes saben que le pongo lo mejor de mí, pero son cosas que pasan. Es la primera vez que me pasa en una rifa (...) Dentro de estos días les vamos a dar la solución que merecen. Mil disculpas por el mal rato", mencionó.

Finalmente, la influencer hizo un llamado a no desinformar a las personas: "No son más de diez mil afectados, son muchos menos, ya que muchas personas afectadas compraron hasta cinco tickets. Por lo tanto, el equipo está trabajando en evaluar la cantidad exacta de afectados", concluyó.

