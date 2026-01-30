 “Por fin entendí que...”: Naya Fácil tomó importante decisión a dos meses de haber dejado el alcohol - Chilevisión
Minuto a minuto
Cohecho y lavado de activos: Los antecedentes que hicieron que se decretara prisión preventiva para Ángela Vivanco Cuáles son los síntomas del dengue y por qué causa preocupación Tormenta eléctrica en la región del Biobío y Ñuble: Usuarios captaron impactantes registros ¿Se puede o no? Polémica por uso de playa dedicada a investigación universitaria como balneario ¿Viene al cambio de mando? Esto dijo Nayib Bukele tras recibir a José Antonio Kast en El Salvador
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
30/01/2026 20:18

“Por fin entendí que...”: Naya Fácil tomó importante decisión a dos meses de haber dejado el alcohol

La influencer habló sobre los cambios que ha notado en su vida desde que dejó de beber y reflexionó al respecto.

Publicado por CHV Noticias

Naya Fácil se sinceró este viernes con sus seguidores y les reveló que está a ocho días de cumplir dos meses sin consumir alcohol, por lo que decidió botar todas las botellas presentes en su casa.

La influencer reflexionó sobre las diferencias que ha podido notar hasta ahora, respecto a cómo funcionaba su vida cuando bebía y prometió contar más detalles cuando cumpla los dos meses oficialmente.

¿Qué dijo Naya Fácil?

Naya mostró los espacios de su hogar, el que cuenta con una alacena donde tenía cerca de 20 botellas de alcohol: "Este era mi sector de tragos, como yo ya no tomo voy a botar esto, puros licores, miren. No, si yo era borracha, borracha", sentenció.

Sin embargo, el refrigerador también tenía botellas en la parte más baja, también en la puerta y en otro mueble auxiliar de la cocina: "Chiquillos, yo tenía copete en todas partes de mi casa, yo siempre pensaba que era bueno tomar", se sinceró la influencer.

"Aquí se termina mi etapa de ser borracha, alcohólica. Llevo un mes y algo sin beber ni una gota de alcohol, de hecho, también eliminé la cerveza sin alcohol. Es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida", comentó Naya.

La influencer botó el líquido de las botellas en vivo e incluso se mostró asqueada por el olor que impregnaba el lugar: "Por fin entendí que para pasarlo bien no hay que beber. Lo he pasado increíble y no necesito el alcohol; al contrario, cuando bebía, me veía más involucrada en problemas y cosas así que no me aportaban en nada", confesó.

Naya aseguró que una de las sorpresas más grandes que se llevó, fue cuando asistió a una fiesta completamente sobria y pudo notar cómo se comportaba la gente estando alcoholizada. Le preguntó a sus amigos sí ella se comportaba igual y ellos respondieron: "Peor".

"Me estoy evitando problemas, cañas (resacas) innecesarias y un montón de cosas (...) Me ha shockeado mucho", concluyó la influencer.

Revisa las historias de Instagram acá:

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Tuve que convencer a mi equipo”: Princesa Alba reveló la historia desconocida tras su llegada a Fiebre de Baile

Lo último

Lo más visto

“Es mi única prioridad”: Mane Swett tomaría drástica decisión en medio de batalla legal por su hijo

La actriz habló de su regreso a la ficción, pero precisó que todo esto es sólo un "salvavidas" en medio de la lucha por recuperar a su hijo.

30/01/2026

Bono al Trabajo de la Mujer se paga este viernes: Revisa con tu RUT si recibes el dinero

Se acerca la fecha de pago del beneficio estatal conocido como Bono a la Mujer Trabajadora que va en ayuda a mujeres y jefas de hogar. Conoce el monto a pagar, requisitos y cómo saber si lo recibes.

30/01/2026

¿Qué pasó con Elvira López? Revelan la verdad tras ausencia de la actriz de la reunión de Brujas

La intérprete fue la única que no participó del reencuentro que causó furor en redes sociales. Mane Swett, Lorena Capetillo, Ingrid Cruz y Antonella Ríos se reunieron después de 20 años.

30/01/2026

“Se mostraba preocupada, pero...”: Revelan chats de la sospechosa del crimen a adolescente en Argentina

La tía de Jeremías Monzón, joven de 15 años que habría sido asesinado por su expareja, rompió el silencio y entregó antecedentes inéditos del crimen que conmociona al país trasandino.

30/01/2026