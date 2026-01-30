“Por fin entendí que...”: Naya Fácil tomó importante decisión a dos meses de haber dejado el alcohol - Chilevisión

La influencer habló sobre los cambios que ha notado en su vida desde que dejó de beber y reflexionó al respecto.

Naya Fácil se sinceró este viernes con sus seguidores y les reveló que está a ocho días de cumplir dos meses sin consumir alcohol, por lo que decidió botar todas las botellas presentes en su casa.

La influencer reflexionó sobre las diferencias que ha podido notar hasta ahora, respecto a cómo funcionaba su vida cuando bebía y prometió contar más detalles cuando cumpla los dos meses oficialmente.

¿Qué dijo Naya Fácil?

Naya mostró los espacios de su hogar, el que cuenta con una alacena donde tenía cerca de 20 botellas de alcohol: "Este era mi sector de tragos, como yo ya no tomo voy a botar esto, puros licores, miren. No, si yo era borracha, borracha", sentenció.

Sin embargo, el refrigerador también tenía botellas en la parte más baja, también en la puerta y en otro mueble auxiliar de la cocina: "Chiquillos, yo tenía copete en todas partes de mi casa, yo siempre pensaba que era bueno tomar", se sinceró la influencer.

"Aquí se termina mi etapa de ser borracha, alcohólica. Llevo un mes y algo sin beber ni una gota de alcohol, de hecho, también eliminé la cerveza sin alcohol. Es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida", comentó Naya.

La influencer botó el líquido de las botellas en vivo e incluso se mostró asqueada por el olor que impregnaba el lugar: "Por fin entendí que para pasarlo bien no hay que beber. Lo he pasado increíble y no necesito el alcohol; al contrario, cuando bebía, me veía más involucrada en problemas y cosas así que no me aportaban en nada", confesó.

Naya aseguró que una de las sorpresas más grandes que se llevó, fue cuando asistió a una fiesta completamente sobria y pudo notar cómo se comportaba la gente estando alcoholizada. Le preguntó a sus amigos sí ella se comportaba igual y ellos respondieron: "Peor".

"Me estoy evitando problemas, cañas (resacas) innecesarias y un montón de cosas (...) Me ha shockeado mucho", concluyó la influencer.

