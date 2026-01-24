 Le cantó entre lágrimas: Damnificada emocionó a Naya Fácil mientras repartía ayuda por incendios - Chilevisión
24/01/2026 19:37

Le cantó entre lágrimas: Damnificada emocionó a Naya Fácil mientras repartía ayuda por incendios

A través de su cuenta de Instagram, la influencer compartió el momento en el que una de mujeres afectadas por los incendios comenzó a cantarle como agradecimiento a su ayuda en la zona.

Publicado por CHV Noticias

Naya Fácil continúa recorriendo la zona sur del país realizando importantes donaciones para los pobladores de los distintos sectores afectados por los incendios forestales en las regiones del Biobío y Ñuble.

Durante este sábado, la influencer llegó nuevamente hasta Lirquén para conversar con los vecinos y entregarles diferentes artículos de primera necesidad y alimentos a las personas que perdieron sus viviendas. 

Fue en una de esas visitas, que una de las damnificadas comenzó a cantarle la canción Resistiré, popularizada por el Dúo Dinámico, ocasionando un esperanzador momento. 

Damnificada canta a Naya Fácil tras recibir ayuda 

A través de su cuenta de Instagram, Naya, compartió una historia en la que se puede ver el momento en el que se acerca con una  bolsa de ayuda a la mujer quien emocionada les dice "le canto a mi chiquilla y ustedes me graban". 

"Resisitré para seguir viviendo", comenzó cantando la mujer para luego gritar un "Vamos" esperazador y abrazar a Naya. 

Revisa el emotivo momento a continuación

