Reportan incendio estructural en Puente Alto: Bomberos trabaja para contener la emergencia - Chilevisión

El foco incendiario se produjo en la zona de Paseo Pie Andino con Avenida Eyzaguirre, cerca de una zona residencial.

Durante la tarde de este miércoles se registró un incendio estructural en la intersección de Avenida Paseo Pie Andino con Avenida Eyzaguirre, en la comuna de Puente Alto.

La situación generó un amplio despliegue de los equipos de emergencia en el lugar, a fin de evitar una propagación mayor de las llamas.

Los antecedentes del incendio

Extraoficialmente, se reporta el deceso de dos personas, lo que aún no ha sido confirmado por las autoridades que todavía se encuentran trabajando en la zona.

Por su parte, Transporte Informa indicó a través de su cuenta de X que el siniestro comenzó a eso del mediodía, lo que generó restricciones de tránsito.

El incendio se produjo cercano a una zona residencial y aún se encuentra en desarrollo, por lo que se espera a que Bomberos pueda realizar las diligencias correspondientes para saber las razones del siniestro y si existen personas afectadas.

