Argentina le quitará refugio a Galvarino Apablaza para extraditarlo a Chile - Chilevisión

Patricia Bullrich, exministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei y actual senadora, confirmó la intención de aquel país para extraditar a Chile a Galvarino Apablaza.

Cabe señalar que el exfrentista y uno de los fundadores del Frente Patriótico Manuel Rodríguez es sindicado como autor intelectual del asesinato del senador UDI Jaime Guzmán en 1991.

Apablaza se encuentra detenido desde 2004 y pese a que en 2010 la Corte Suprema aprobó su extradición, esta no se llevó a cabo luego de que el gobierno de Cristina Fernández le otorgara el estatus de refugiado político.

Bullrich confirma intención de extraditar a Galvarino Apablaza

Sin embargo, esta situación cambiará tras dichos de Bullrich al diario El Clarín, donde la senadora afirmó que estaban a favor de extraditarlo y que ya iban a quitarle el refugio.

"Argentina no puede ser tierra que refugie asesinos", agregó Bullrich.