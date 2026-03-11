 Argentina le quitará refugio a Galvarino Apablaza para extraditarlo a Chile - Chilevisión
11/03/2026 17:04

Argentina le quitará refugio a Galvarino Apablaza para extraditarlo a Chile

Cabe señalar que el exfrentista y uno de los fundadores del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, es sindicado como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991. 

Patricia Bullrich, exministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei y actual senadora, confirmó la intención de aquel país para extraditar a Chile a Galvarino Apablaza

Apablaza se encuentra detenido desde 2004 y pese a que en 2010 la Corte Suprema aprobó su extradición, esta no se llevó a cabo luego de que el gobierno de Cristina Fernández le otorgara el estatus de refugiado político.

Bullrich confirma intención de extraditar a Galvarino Apablaza 

Sin embargo, esta situación cambiará tras dichos de Bullrich al diario El Clarín, donde la senadora afirmó que estaban a favor de extraditarlo y que ya iban a quitarle el refugio.

"Argentina no puede ser tierra que refugie asesinos", agregó Bullrich. 

