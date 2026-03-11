MINUTO A MINUTO | Presidente Kast llegó a Cerro Castillo tras cambio de mando 2026 - Chilevisión

Este miércoles se llevará a cabo el cambio de mando, donde el presidente electo, José Antonio Kast, asumirá como la máxima autoridad del país, en una ceremonia que marcará el inicio de un nuevo gobierno.

Este miércoles 11 de marzo marcará el inicio de un nuevo periodo de gobernación a cargo de José Antonio Kast, y el último día de Gabriel Boric como el presidente en ejercicio.

La ceremonia está prevista para comenzar al mediodía en el Congreso Nacional de Valparaíso. A dicha instancia asistirán autoridades de distintas naciones.

Minuto a minuto cambio de mando

13:22 horas - Presidente Kast llegó a Cerro Castillo junto a María Pía Adriasola

13:10 horas - Ministra de Seguridad Trinidad Steinert aseguró que viajará a Puerto Montt tras el incidente de Carabinero con muerte cerebral.

Expresidente Boric entregó una carta al nuevo mandatario.

13:00 horas - Escuelas matrices rinden honores al presidente de la República, José Antonio Kast, mientras se dirige al Cerro Castillo.

12:52 horas - Finaliza la ceremonia de cambio de mando y el nuevo presidente abandona el Congreso.

12:40 horas - Nuevos ministros juran en sus cargos, encabezado por el subsecretario del Interior.

12:37 horas - Expresidente Gabriel Boric abandona el Congreso Nacional.

12:30 horas - José Antonio Kast se pone la banda presidencial.

12:29 horas - Pdte. Gabriel Boric hace entrega de la banda presidencial a Paulina Núñez junto a la Piocha de O'Higgins.

12:28 horas - José Antonio Kast jura como presidente de la República.

12:27 horas - Kast termina de saludar a los invitados y se prepara para recibir la banda presidencial.

12:23 horas - Ingresa al Salón de Honor el presidente electo José Antonio Kast.

12:15 horas - Presidente Boric toma asiento para entregar banda presidencial.

12:14 horas - Comienza la ceremonia de cambio de mando.

12:12 horas - Se realiza la instalación de cuadros con el retrato oficial de José Antonio Kast en La Moneda.

12:06 horas - María Pía Adriasola ingresa al Salón de Honor.

11:53 horas - Presidente en ejercicio Gabriel Boric llega al Congreso a minutos del cambio de mando.

11:48 horas - El presidente de Argentina Javier Milei arriba al Congreso Nacional.

11:46 horas - José Antonio Kast llega junto a María Pía Adriasola.

11:36 horas - Llegan autoridades al Congreso: María Corina Machado, Felipe VI rey de España, senador Flávio Bolsonaro, Brandon Judd, Eduardo Frei Ruiz-Tagle junto a Marta Larraechea ya están en Valparaíso.

Pdte. Electo junto a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert y el ministro del Interior, Claudio Alvarado abordan incidente de Carabinero con muerte cerebral.

11:11 horas - Gabinete de José Antonio Kast se toman foto oficial en el Cerro Castillo.

Jorge Alessandri es el nuevo presidente de la Cámara de diputadas y diputados.

Se cancela reunión bilateral programada entre el presidente de Argentina, Javier Milei, y José Antonio Kast.

Gabriel Boric se retira del palacio de gobierno entre aplausos y va rumbo a Valparaíso para entregar el mando.

10:14 - El presidente de la República abandona La Moneda y recibe los últimos honores de su gobierno.

10:05 - Ministro del Interior, Álvaro Elizalde, es el último secretario de Estado en salir de La Moneda.

Paulina Núñez es la nueva presidenta del Senado y entregará la banda presidencial a José Antonio Kast.

9:38 - Padre y hermano de Gabriel Boric dedican palabras al manadatario que hoy deja el cargo.

09:20 - Ministros y ministras abandonan el Palacio de La Moneda entre aplausos para dirigirse al Congreso.

08:52 - Salen los nuevos ministros desde la Oficina del Presidente Electo hacia el Congreso Nacional.

Último retrato oficial del presidente saliente junto a ministras y ministros.

Fotografía oficial de Gabriel Boric con subsecretarias y subsecretarios de Estado.

08:49 - José Antonio Kast renunció oficialmente al Partido Republicano.

08:26 - Pdte. Boric da su último discurso como mandatario en La Moneda. "Éxito para Chile".

08:08 - Presidente Gabriel Boric llega junto a su familia y recibe honores en La Moneda.

Durante la mañana los ministros se deben tomar la última foto junto al presidente en La Moneda.

Cerca de las 9:00 horas está previsto que se realice la ceremonia de toma de posesión en el Congreso.

Este miércoles se realizará el cambio de mando en el Congreso a las 12 del día.

Sigue en vivo la cobertura del cambio de mando de CHV Noticias