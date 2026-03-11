“Esto es sin enamorarse”: Exponen detalles de supuesto “affaire” de Camilo Huerta con Trini Neira - Chilevisión

Marité Matus habría expuesto su versión con la periodista Paula Escobar, quien compartió los detalles de las relación que habría mantenido el personal trainer con la hija de Pamela Díaz.

Un nuevo escándalo amoroso surgió relacionado con la separación de Camilo Huerta y Marité Matus, en el que estaría involucrada Trini Neira.

Tras consultar con la empresaria, la periodista Paula Escobar compartió un video en su cuenta de Instagram en el que abordó detalles del quiebre con el exYingo.

El conflicto surgió luego de que se revelara que la empresaria e influencer habría tenido "celos" de la hija de Pamela Díaz.

Los chats entre Trini Neira y Camilo Huerta

Según declaró Paula Escobar, los supuestos chats a los que le dio acceso Marité Matus datan del 2024. En ellos quedaría en evidencia un "affaire" de Camilo Huerta con Trini Neira, a quien entrenaba en ese entonces.

“Lo único que puedo decir es que Camilo le dice a Trinidad ‘esto es sin enamorarse’. Por otro lado, le dice ‘me saqué el gusto’, de ahí en más, es una cosa de alto calibre”, comentó.

“Camilo, según Marité, se justifica con Pamela Díaz diciendo que él borró todos esos mensajes, que no los tiene, los borró porque Marité era muy celosa, loca y tóxica. Marité dice que Camilo borró todo, pero que sacó estos pantallazos en febrero de 2025”, agregó.

Por otra pate, Matus habría dicho que “hace 10 meses que sé de todo, todas sus infidelidades y nunca quise exponer a Trini. A mí lo que me extraña es ver a una Pamela Díaz defendiendo tanto a Camilo”.