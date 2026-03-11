“Está muy grave”: Carabinero fue baleado en la cabeza y está en riesgo vital en Puerto Varas - Chilevisión

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, informó este miércoles que un carabinero se encuentra en riesgo vital tras recibir un disparo en la cabeza cuando realizaba un procedimiento policial en Puerto Varas.

El jefe de la cartera aseguró que están "todos los medios desplegados" para identificar a los responsables de este delito.

Asimismo, el ministro confirmó que la víctima del ataque es padre y que su esposa también es funcionaria de la institución.

Posteriormente, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, actualizó el estado de salud del funcionario policial, quien se encuentra en la UCI, con muerte cerebral pero con actividad cardiaca.