EN VIVO | Sigue aquí la transmisión del cambio de mando 2026 por Chilevisión - Chilevisión

La ceremonia se realizará en el Salón de Honor del Congreso Nacional, a partir de las 12:00 horas, momento en que José Antonio Kast asumirá como máxima autoridad de nuestro país.

Este miércoles 11 de marzo se llevará a cabo el cambio de mando 2026 entre Gabriel Boric y José Antonio Kast.

La ceremonia se realizará en el Salón de Honor del Congreso Nacional, ubicado en Valparaíso, a partir de las 12:00 horas.

Pero gracias a Chilevisión se podrán seguir los detalles con una completa cobertura multiplataforma desde las 6 de la mañana.

Los actos comenzarán a partir de las 8:00 de la mañana con una actividad encabezada por el presidente Gabriel Boric, quien se tomará las tradicionales fotografías junto a su ministras, ministros, subsecretarias y subsecretarios en el Patio de Los Naranjos en el Palacio La Moneda.

Todos los detalles del cambio de mando 2026 se puede seguir en vivo por la pantalla de Chilevisión, la señal online, el canal de Youtube y la APP MiCHV y nuestras redes sociales.

