EN VIVO | Sigue aquí la transmisión del cambio de mando 2026 por Chilevisión - Chilevisión

"Perdón...": El error del subsecretario de Interior al olvidarse de hacer jurar a ministra de Educación VIDEO | "Sí, juro": El momento exacto en que José Antonio Kast se convierte en presidente de Chile VIDEO | Con abrazo a Cecilia Morel: El ingreso de José Antonio Kast al Congreso por cambio de mando Revelan video inédito que grabó Sebastián Piñera en La Moneda en cambio de mando de 2022 VIDEO | "Tío Gabriel": El tierno momento que protagonizó sobrino de Boric en ceremonia del cambio de mando
11/03/2026 07:55

EN VIVO | Sigue aquí la transmisión del cambio de mando 2026 por Chilevisión

La ceremonia se realizará en el Salón de Honor del Congreso Nacional, a partir de las 12:00 horas, momento en que José Antonio Kast asumirá como máxima autoridad de nuestro país.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Este miércoles 11 de marzo se llevará a cabo el cambio de mando 2026 entre Gabriel Boric y José Antonio Kast.

La ceremonia se realizará en el Salón de Honor del Congreso Nacional, ubicado en Valparaíso, a partir de las 12:00 horas.

Pero gracias a Chilevisión se podrán seguir los detalles con una completa cobertura multiplataforma desde las 6 de la mañana. 

Los actos comenzarán a partir de las 8:00 de la mañana con una actividad encabezada por el presidente Gabriel Boric, quien se tomará las tradicionales fotografías junto a su ministras, ministros, subsecretarias y subsecretarios en el Patio de Los Naranjos en el Palacio La Moneda.

Todos los detalles del cambio de mando 2026 se puede seguir en vivo por la pantalla de Chilevisión, la señal online, el canal de Youtube y la APP MiCHV y nuestras redes sociales

Sigue EN VIVO el cambio de mando 2026 en Chilevisión

EN VIVO | Sigue aquí la transmisión del cambio de mando 2026 por Chilevisión

MINUTO A MINUTO | Presidente Kast llegó a Cerro Castillo tras cambio de mando 2026

Este miércoles se llevará a cabo el cambio de mando, donde el presidente electo, José Antonio Kast, asumirá como la máxima autoridad del país, en una ceremonia que marcará el inicio de un nuevo gobierno.

11/03/2026

