Detienen a segundo sospechoso por homicidio de TENS en La Pintana: Lo mataron con “bala loca” - Chilevisión

En las últimas horas se logró la detención de un segundo involucrado en el homicidio de un estudiante de técnico en enfermería (TENS)

El hecho ocurrió en septiembre del año pasado, cuando Christopher Barrientos Ossa (21 años) murió tras recibir una bala loca en su cabeza, mientras iba de camino a su internado.

En el trayecto se produjo un enfrentamiento entre dos grupos rivales en la vía pública que dispararon con armas de fuego, según lo que pudo recoger la Policía de Investigaciones (PDI).

El joven fue auxiliado por vecinos pero debido a la gravedad de sus lesiones terminó falleciendo en el lugar.

Primer detenido en prisión preventiva

En febrero pasado se logró la detención de un primer sujeto involucrado en la muerte del joven TENS, quien fue formalizado y quedó con la medida cautelar de prisión preventiva.

“Se logra establecer por parte de la Fiscalía ECOH que uno de los grupos habría sido el autor de los disparos”, detalló el fiscal Juan Pablo Araya.