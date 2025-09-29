Registros virales muestran la profunda vocación de joven TENS que murió por “bala loca” en La Pintana - Chilevisión

A través de un registro de la institución educacional Inacap, se puede apreciar como el joven participa de un video donde invita a estudiar la carrera de enfermería.

Conmoción existe por la muerte de Christopher Barrientos Ossa, joven de 21 años, quien lamentablemente perdió la vida tras ser víctima de una "bala loca" en la comuna de La Pintana mientras iba camino a cursar su internado como estudiante de técnico en enfermería (TENS).

A través de un registro de la institución educacional Inacap, se puede apreciar como el joven participa de un video donde invita a estudiar la carrera de enfermería.

"Dar un trato humanizado a nuestros pacientes", es una de las frases que deja el joven en la publicación, donde muestra su profunda vocación por la salud.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Quién era Christopher Barrientos?

Cercanos a Christopher conversaron con CHV Noticias y lo describieron como alguien que amaba la carrera que había decidido estudiar.

El joven era uno de tres hermanos, deportista y vivió toda su vida en la comuna de La Pintana. Incluso cursó sus estudios en un colegio cercano a donde ocurrió la balacera.

"Era un niño joven que estaba terminando su técnico en enfermería, estaba haciendo su internado y de hecho ahora iba camino a terminar su internado", señaló la cuñada de la víctima.

Finalmente, la mujer explicó que se encuentran a la espera de poder continuar con el proceso del Servicio Médico Legal (SML), dado que hubo un problema administrativo en el hospital, lo que generó un atraso en el proceso fúnebre.