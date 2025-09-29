 Tenía 21 años e iba a su práctica: Lo que se sabe de la trágica muerte que enluta a La Pintana - Chilevisión
29/09/2025 11:26

Tenía 21 años e iba a su práctica: Lo que se sabe de la trágica muerte que enluta a La Pintana

Un estudiante de Técnico en Enfermería falleció por una bala loca en La Pintana, mientras se dirigía a su lugar de trabajo. Vecinos y bomberos intentaron reanimarlo, pero ya era tarde.

Publicado por CHV Noticias

Nuevos antecedentes aparecen respecto al caso del joven de 21 años que murió el pasado domingo, tras ser imactado con una bala loca mientras se trasladaba a su centro de práctica profesional.

De acuerdo a información entregada por Fiscalía, la víctima era un estudiante técnico en enfermería (TENS) que, al momento de su muerte, transitaba por la calle General Arriagada en La Pintana, con dirección a su trabajo.

El Ministerio Público esclareció que la víctima no tenía ninguna relación con el conflicto de las bandas rivales que terminó con su muerte. 

Lo que se sabe de la muerte del estudiante en La Pintana

Vecinos y testigos del sector entregaron su testimonio tras lo ocurrido, señalando que al presenciar el impacto balístico intentaron reanimarlo en el sitio del suceso, pero no fue posible. 

"Deben haber sido más de 25 balazos los que se escucharon; empezamos a hacerle reanimación y al rato llegaron los bomberos", agregó una vecina. 

Otro de los testigos claves detalló que por un momento también pensó que iba a morir. "Sentía pasar las balas por la cabeza [...] no se lo doy a nadie", agregó. 

La fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI trabajan en la recopilación de más antecedentes del suceso, con levantamiento de evidencia balística y de registros audiovisuales para dar con la identidad de los participantes. 

