Conmoción en La Pintana: Estudiante murió baleado mientras iba camino a su práctica profesional - Chilevisión

29/09/2025 08:40

Conmoción en La Pintana: Estudiante murió baleado mientras iba camino a su práctica profesional

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios Fiscalía entregó detalles de los presuntos responsables del ataque armado que terminó con la muerte del estudiante.

Publicado por CHV Noticias

Un estudiante de Técnico en Enfermería (TENS) murió asesinado la tarde de este domingo en La Pintana, en la región Metropolitana, en medio de un enfrentamiento entre bandas rivales.

El hecho ocurrió cerca de las 19:00 horas en calle General Arriagada con Pasaje El Cabildo, cuando el joven de 21 años fue alcanzado en la cabeza por el impacto de una bala loca.

De acuerdo a los antecedentes preliminares del caso, la víctima se dirigía a realizar su práctica profesional en un centro asistencial ubicado en la misma comuna.

El fiscal Omar Mérida, del Equipo Contra Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), señaló que el deceso se produjo a raíz de un enfrentamiento entre dos bandas rivales que comenzaron a dispararse.

"En una de las plazas públicas un grupo de personas fue intervenida con disparos por parte de un grupo de sujetos que ataca a uno de ellos, el cual huye en dirección sur por la avenida y estos disparos alcanzan a un transeúnte, provocándole la muerte", relató.

El persecutor agregó que, según los registros audiovisuales obtenidos por los equipos, serían dos los sujetos que estarían detrás del ataque. Fiscalía ECOH y la Policía de Investigaciones realizan las indagatorias para dar con los responsables.

