Dos hombres fueron asesinados a tiros en La Pintana: Hay más de 40 casquillos de bala - Chilevisión

Según el relato de testigos, no se trata de una pelea entre las víctimas, sino de una tercera persona que los atacó y fallecieron en plena vía pública producto de la gravedad de sus lesiones.

Dos hombres fueron asesinados a tiros durante la noche de este viernes en la población Santo Tomás, ubicada en la comuna de La Pintana.

Los hechos ocurrieron a eso de las 22:30 horas en el sector de las calles El Profeta con Edith Madge de Huneeus y las víctimas fallecieron en el lugar, producto de la gravedad de sus heridas.

Los antecedentes del ataque

"Al parecer no habría una discusión entre los dos, más bien habría intervención de terceros. No son familiares", señaló la fiscal Claudia Barraza del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

En esa misma línea, agregó: "Estamos haciendo las pericias para poder determinar la identidad de los sujetos, pero en primera instancia podemos decir que ambos son chilenos".

En el sitio del suceso se encontraron más de 40 casquillos de bala, por lo que no se descarta el uso de un arma automática y los primeros relatos de testigos indican que los disparos fueron efectuados por una tercera persona.

Es por ello que los equipos policiales se encuentran trabajando en el sitio del suceso para esclarecer los hechos y dar con el paradero de quienes resulten responsables.

