 Dos hombres fueron asesinados a tiros en La Pintana: Hay más de 40 casquillos de bala - Chilevisión
Minuto a minuto
Reportaje de CHV Noticias va tras la huella de Bernarda Vera: ¿Desaparecida o sobreviviente? ¿Desaparecida o sobreviviente? CHV Noticias emitirá exclusivo reportaje sobre el caso de Bernada Vera Imputado le robó la mochila a abogado que le rebajó medida cautelar: Quedó en prisión preventiva Empate en el primer lugar: Así han variado las preferencias presidenciales según Panel Ciudadano UDD Sismo remeció al norte del país: Conoce la magnitud y el epicentro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/09/2025 07:34

Dos hombres fueron asesinados a tiros en La Pintana: Hay más de 40 casquillos de bala

Según el relato de testigos, no se trata de una pelea entre las víctimas, sino de una tercera persona que los atacó y fallecieron en plena vía pública producto de la gravedad de sus lesiones.

Publicado por CHV Noticias

Dos hombres fueron asesinados a tiros durante la noche de este viernes en la población Santo Tomás, ubicada en la comuna de La Pintana.

Los hechos ocurrieron a eso de las 22:30 horas en el sector de las calles El Profeta con Edith Madge de Huneeus y las víctimas fallecieron en el lugar, producto de la gravedad de sus heridas.

Los antecedentes del ataque

"Al parecer no habría una discusión entre los dos, más bien habría intervención de terceros. No son familiares", señaló la fiscal Claudia Barraza del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

En esa misma línea, agregó: "Estamos haciendo las pericias para poder determinar la identidad de los sujetos, pero en primera instancia podemos decir que ambos son chilenos".

En el sitio del suceso se encontraron más de 40 casquillos de bala, por lo que no se descarta el uso de un arma automática y los primeros relatos de testigos indican que los disparos fueron efectuados por una tercera persona.

Es por ello que los equipos policiales se encuentran trabajando en el sitio del suceso para esclarecer los hechos y dar con el paradero de quienes resulten responsables.

Revisa la publicación de X:

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Desaparecida o sobreviviente? CHV Noticias emitirá exclusivo reportaje sobre el caso de Bernada Vera

Lo último

Lo más visto

Padre encontró a las víctimas: Lo que se sabe de la investigación por parricidio en Chiguyante

El padre de las víctimas fue quien los encontró dentro del domicilio cerca de las 20:00 horas. Primero halló a su hijo y alertó a las autoridades, para posteriormente encontrar el cuerpo sin vida de su hija.

27/09/2025

“Mi hijo dio su único concierto”: Mariana Derderían agradeció emotivo homenaje de Manuel García

Manuel García tuvo una función este viernes donde puso un audio del pequeño Pedro cantando su canción "El Reproche" y luego la interpretó en honor a él y a su madre, Mariana Derderián,

27/09/2025

Episodio de VIF terminó con el agresor muerto en Iquique: Sobrino de la víctima intervino

Los hechos ocurrieron a eso de las 07:00 horas de este sábado, cuando la víctima se encontraba compartiendo con un grupo de personas, momento en que fue agredida por su pareja.

27/09/2025

“Se dejó llevar por el fanatismo”: Naya Fácil ofreció disculpas públicas tras polémica en Japón

La influencer aseguró que intentó comprar el afiche, pero se trataba de un aviso publicitario y aseguró que su hermana se encuentra muy afectada por los comentarios en redes sociales.

27/09/2025