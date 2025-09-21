 Adolescente murió baleado tras disparo de PDI en las afueras de la Fiesta de la Chilenidad - Chilevisión
21/09/2025 10:52

Adolescente murió baleado tras disparo de PDI en las afueras de la Fiesta de la Chilenidad

Luego del suceso, el funcionario se entregó de forma voluntaria a Carabineros, quedando sujeto a las diligencias judiciales.

Publicado por Gabriela Valdés

La noche de este sábado un adolescente de 17 años murió luego de recibir un disparo efectuado por un detective de la Policía de Investigaciones (PDI) que se encontraba fuera de servicio, en las inmediaciones de la Fiesta de la Chilenidad en Puchuncaví, región de Valparaíso.

Según declaraciones del Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, el hecho ocurrió en el sector de la medialuna local, donde se originó una riña entre varios jóvenes y posteriormente se denunció un robo.

En ese contexto, según explicó el delegado, un funcionario de la PDI que se encontraba de vacaciones en el lugar de los hechos, se acercó a la situación y se identificó, momento en que fue atacado por uno de los involucrados en la pelea con una arma blanca.

Debido a esto, utilizó su arma de servicio para intervenir, percutando varios disparos, donde uno de ellos impactó a la víctima.

Pese a los esfuerzos médicos del lugar, no lograron reanimar al joven baleado, quien murió en el Cesfam de la comuna. 

Posteriormente, el funcionario involucrado se presentó voluntariamente ante Carabineros, quedando a disposición de la justicia.

Desde la Municipalidad de Punchucaví indicaron, a través de un comunicado, que lamentaban profundamente este hecho y reiteraron que la situación "tuvo su origen en el exterior del evento" oficial.

En esa línea, también señalaron que "el recinto en todo momento contó con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la tranquilidad y resguardo de las familias asistentes a la Fiesta de la Chilenidad".

