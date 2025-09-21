 Hombre murió tras ser baleado en plena vía pública en la población Bajos de Mena - Chilevisión
21/09/2025 11:00

Hombre murió tras ser baleado en plena vía pública en la población Bajos de Mena

La víctima murió en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones; sin embargo, no ha podido ser identificado.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo se reportó el homicidio de un hombre que fue baleado al interior de la población Bajos de Mena, ubicada en la comuna de Puente Alto.

Los hechos ocurrieron al rededor de las 06:00 horas en plena vía pública y la víctima falleció en el lugar producto de la gravedad de sus lesiones; sin embargo, hasta el momento no ha podido ser identificado.

¿Qué pasó en Bajos de Mena?

"Se han recuperado algunas imágenes que permiten reconstruir en parte lo que habría ocurrido, pero hasta el momento la víctima permanece como NN", detalló el fiscal ECOH, Esteban Silva.

Además, el fiscal indicó que la víctima fatal no ha sido reconocida por otros vecinos como residente del lugar.

Por otra parte, se detectó el ingreso de dos personas en un recinto asistencial que se estaban vinculando a este homicidio, pero el fiscal descartó la posibilidad, dado que ese hecho estaría relacionado con un robo.

"No hay antecedentes de riña, sí hay evidencia balística. Se han recogido al menos 5 casquillos, lo que evidentemente es un antecedente relevante para la investigación", detalló el fiscal.

En esa misma línea, agregó: "A esta persona al parecer la venían siguiendo y luego la atacaron con armas de fuego".

Los atacantes se movilizaban en un vehículo y hasta el momento se determinó que se trata de más de una persona, pero no se han cuantificado a los responsables, ni tampoco se ha dado con su paradero, por lo que los equipos policiales continúan trabajando en el sitio del suceso.

Revisa la publicación de X:

