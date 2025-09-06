Una persona murió y cuatro resultaron heridas tras riña en San Bernardo: Tres son menores de edad - Chilevisión

Las víctimas ingresaron de manera sucesiva al Hospital El Pino. Los equipos policiales se encuentran trabajando para poder esclarecer la dinámica de los hechos.

Durante la tarde de este viernes se registró una riña que terminó con cuatro heridos y una persona muerta en la comuna de San Bernardo.

Los hechos ocurrieron en el sector de Ernesto Riquelme con Los Pétalos, donde habría ocurrido un enfrentamiento con sujetos que hasta el momento son desconocidos.

Los antecedentes del hecho

"Carabineros informa el ingreso de diversas personas lesionadas con impactos balísticos al hospital el pino, se da cuenta además de una persona que ingresa con impacto balístico en el sector del tórax falleciendo en el hospital", explicó el fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Sergio Ortega.

En esa misma línea, agregó: "Tenemos cinco víctimas lesionadas, una con herida cortopunzante, mientras que tenemos a tres baleados fuera de riesgo vital".

Tres de las víctimas son menores de edad y los equipos policiales se encuentran trabajando en el sitio del suceso para poder esclarecer la dinámica de los hechos, además de encontrar a quienes resulten responsables.

