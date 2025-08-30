 Encuentran dos cuerpos en Lampa: Uno con impactos de bala y otro maniatado - Chilevisión
Minuto a minuto
Detienen a sospechoso del crimen de mujer asesinada tras no dejarse adelantar en San Pedro de la Paz Los próximos 28 y 29 de noviembre: Cuál es el monto que tiene que superar la Teletón 2025 “Se está pasando 10 pueblos”: Johannes Kaiser criticó sanción a Natalia Valdebenito por rutina A días de histórica condena: Hija de víctima de femicidio lesbofóbico perdió su casa en incendio Temblor remece a la zona norte del país
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
30/08/2025 15:51

Encuentran dos cuerpos en Lampa: Uno con impactos de bala y otro maniatado

Las víctimas fatales todavía no han podido ser identificadas, mientras que los equipos policiales trabajan para determinar si murieron en el lugar o sus cuerpos fueron trasladados hasta el santuario.

Publicado por CHV Noticias

Durante la madrugada de este sábado se reportó el hallazgo de dos cuerpos en el sector del Santuario Laguna Batuco, ubicado en la comuna de Lampa.

Al respecto, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía llegarn al lugar para realizar las pericias necesarias. 

Lo que se sabe del hallazgo

El hallazgo se habría dado a eso de las 11:00 horas por un guardaparques del santuario, quien dio aviso a los equipos policiales. En el lugar se determinó que ambas víctimas son de sexo masculino.

"Uno presentaba varios disparos en diferentes partes del cuerpo, principalmente en el sector de la cabeza", declaró el fiscal ECOH, Jonathan Muhlenbrock.

En esa misma línea, agregó: "y el otro se encontraba tapado con una sábana de color azul y amarrado con huinchas transparentes"; sin embargo, no se ha podido identificar a las víctimas.

Asimismo, los equipos policiales se encuentran trabajando para aclarar si murieron en el sitio del hallazgo o si los cuerpos fueron dejados en ese lugar, frente a un condominio.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: Descubre quiénes son beneficiarios de los $88 mil

Lo último

Lo más visto

Acribillado junto a su pareja: Qué se sabe del crimen de “Baby Bandito” en Cerro Navia

Kevin Olguín y su pareja, identificada con las iniciales K.P.R.H., fueron impactados por más de 20 disparos durante la madrugada de este sábado en la comuna de Cerro Navia.

30/08/2025

“Aventura de una noche”: La enigmática publicación de Karol Dance tras infidelidad

El animador se grabó con una canción de Aerosmith de fondo que habla sobre la infidelidad y el castigo que se recibe por ello.

30/08/2025

Pablo Chill-E explotó tras críticas por dichos contra Kast y Kaiser: “Me vienen a tratar a mí de...”

El cantante urbano respondió a quienes lo calificaron como "cafiche del Estado" tras una incendiaria opinión en redes sociales.

29/08/2025

Teletón 2025: La lista completa de artistas internacionales que cerrarán show en el Estadio Nacional

El cierre de la cruzada solidaria de 27 horas de duración volvera al recinto de Ñuñoa después de dos versiones realizadas en la Quinta Vergara.

29/08/2025