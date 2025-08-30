Encuentran dos cuerpos en Lampa: Uno con impactos de bala y otro maniatado - Chilevisión

Las víctimas fatales todavía no han podido ser identificadas, mientras que los equipos policiales trabajan para determinar si murieron en el lugar o sus cuerpos fueron trasladados hasta el santuario.

Durante la madrugada de este sábado se reportó el hallazgo de dos cuerpos en el sector del Santuario Laguna Batuco, ubicado en la comuna de Lampa.

Al respecto, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía llegarn al lugar para realizar las pericias necesarias.

Lo que se sabe del hallazgo

El hallazgo se habría dado a eso de las 11:00 horas por un guardaparques del santuario, quien dio aviso a los equipos policiales. En el lugar se determinó que ambas víctimas son de sexo masculino.

"Uno presentaba varios disparos en diferentes partes del cuerpo, principalmente en el sector de la cabeza", declaró el fiscal ECOH, Jonathan Muhlenbrock.

En esa misma línea, agregó: "y el otro se encontraba tapado con una sábana de color azul y amarrado con huinchas transparentes"; sin embargo, no se ha podido identificar a las víctimas.

Asimismo, los equipos policiales se encuentran trabajando para aclarar si murieron en el sitio del hallazgo o si los cuerpos fueron dejados en ese lugar, frente a un condominio.