 Turbazo en Pedro Aguirre Cerda: Individuos irrumpieron en casa de pareja de adultos mayores - Chilevisión
Minuto a minuto
Detienen a sospechoso del crimen de mujer asesinada tras no dejarse adelantar en San Pedro de la Paz Los próximos 28 y 29 de noviembre: Cuál es el monto que tiene que superar la Teletón 2025 “Se está pasando 10 pueblos”: Johannes Kaiser criticó sanción a Natalia Valdebenito por rutina A días de histórica condena: Hija de víctima de femicidio lesbofóbico perdió su casa en incendio Temblor remece a la zona norte del país
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
30/08/2025 08:05

Turbazo en Pedro Aguirre Cerda: Individuos irrumpieron en casa de pareja de adultos mayores

Los individuos, quienes intimidaron a la pareja de hermanos y sustrajeron diversas especies desde el immueble, se dieron a la fuga luego de que un vecino activara una alarma comunitaria.

Publicado por Gabriela Valdés

La noche de este viernes se registró un turbazo al interior de una vivienda en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, región Metropolitana.

Al interior del inmueble se encontraba una pareja de hemanos adultos mayores, momento en que un grupo de tres individuos ingresó hasta la casa para robar diversas especies de valor.

Antecedentes del turbazo

Los delincuentes habrían llegado hasta la vivienda, ubicada en la esquina de Melinka con Queilen, a bordo de un vehículo que se estacionó afuera. 

Según detalló el inspector Claudio Parra Romero de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Sur, los encapuchados intimidaron a las víctimas con un destornillador, quienes posteriormente habrían comenzado a cargar los objetos sustraídos.

Una de las dueñas del inmueble alcanzó a activar la alarma comunitaria, acción que hizo huir a la banda delictual y permitió que escapara del lugar. En la huida, los antisociales dejaron incluso un televisor en el exterior de la vivienda.

Por otro lado, residentes del sector aseguran que en las últimas semanas han sido víctimas de múltiples robos, lo que los hace sospechar que se trataría de la misma banda organizada.

Sin embargo, el inspector Parra aseguró que "no hemos recibido denuncias por delitos similares".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: Descubre quiénes son beneficiarios de los $88 mil

Lo último

Lo más visto

Quién fue “Baby Bandito”, el delincuente asesinado en Cerro Navia que inspiró serie de Netflix

Kevin Olguín fue asesinado la madrugada de este sábado luego de recibir una serie de impactos balísticos al interior de un vehículo en plena vía pública.

30/08/2025

“Aventura de una noche”: La enigmática publicación de Karol Dance tras infidelidad

El animador se grabó con una canción de Aerosmith de fondo que habla sobre la infidelidad y el castigo que se recibe por ello.

30/08/2025

Pablo Chill-E explotó tras críticas por dichos contra Kast y Kaiser: “Me vienen a tratar a mí de...”

El cantante urbano respondió a quienes lo calificaron como "cafiche del Estado" tras una incendiaria opinión en redes sociales.

29/08/2025

Teletón 2025: La lista completa de artistas internacionales que cerrarán show en el Estadio Nacional

El cierre de la cruzada solidaria de 27 horas de duración volvera al recinto de Ñuñoa después de dos versiones realizadas en la Quinta Vergara.

29/08/2025