Turbazo en Pedro Aguirre Cerda: Individuos irrumpieron en casa de pareja de adultos mayores - Chilevisión

Los individuos, quienes intimidaron a la pareja de hermanos y sustrajeron diversas especies desde el immueble, se dieron a la fuga luego de que un vecino activara una alarma comunitaria.

La noche de este viernes se registró un turbazo al interior de una vivienda en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, región Metropolitana.

Al interior del inmueble se encontraba una pareja de hemanos adultos mayores, momento en que un grupo de tres individuos ingresó hasta la casa para robar diversas especies de valor.

Antecedentes del turbazo

Los delincuentes habrían llegado hasta la vivienda, ubicada en la esquina de Melinka con Queilen, a bordo de un vehículo que se estacionó afuera.

Según detalló el inspector Claudio Parra Romero de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Sur, los encapuchados intimidaron a las víctimas con un destornillador, quienes posteriormente habrían comenzado a cargar los objetos sustraídos.

Una de las dueñas del inmueble alcanzó a activar la alarma comunitaria, acción que hizo huir a la banda delictual y permitió que escapara del lugar. En la huida, los antisociales dejaron incluso un televisor en el exterior de la vivienda.

Por otro lado, residentes del sector aseguran que en las últimas semanas han sido víctimas de múltiples robos, lo que los hace sospechar que se trataría de la misma banda organizada.

Sin embargo, el inspector Parra aseguró que "no hemos recibido denuncias por delitos similares".