Fiscal Occidente Marcos Pastén sufrió encerrona en Pedro Aguirre Cerda: Estaba con su familia - Chilevisión

17/08/2025 07:46

Fiscal Occidente Marcos Pastén sufrió encerrona en Pedro Aguirre Cerda: Estaba con su familia

El fiscal Pastén se encontraba manejando por la Autopista Central cuando fue abordado. Los delincuentes sustrajeron tanto el vehículo, como objetos personales.

Durante la noche de este sábado, el Fiscal Regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, sufrió una encerrona en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, mientras manejaba en compañía de su familia.

Los hechos ocurrieron a eso de las 21:00 horas en el sector de la Autopista Central a la altura de la salida de Salesianos.

Los antecedentes del hecho

"Es abordado por a lo menos dos vehículos y descienden aproximadamente entre 5 y 8 sujetos premunidos con arma de fuego, quienes proceden a intimidar tanto a la víctima, como a su grupo familiar", explicó el comisario Andrés Alvarado de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Sur de la Policía de Investigaciones (PDI).

En esa misma línea, agregó que los atacantes son "todos de sexo masculino de alrededor de entre 15 y 18 años, portaban a lo menos dos de ellos armas de fuego", y lograron sustraer tanto el vehículo como objetos personales.

Por otro lado, el comisario Alvarado detalló que las víctimas "están sin lesiones, tratándose por ahora de un delito de robo con intimidación, no habiéndose así violentado a alguna de las víctimas que se encontraban al interior del vehículo".

Finalmente, los equipos policiales se encuentran realizando las pericias correspondientes para poder establecer las características de los automóviles que se utilizaron para la encerrona y así dar con el paradero de los delincuentes.

 

