 Se investiga nexo por drogas: Hombre fue asesinado a tiros a pasos de la Iglesia San Francisco - Chilevisión
Minuto a minuto
Tres peligrosos reos se fugan de cárcel de Valparaíso: Uno fue condenado por matar a carabinero Caos en disco de San Bernardo: Un muerto, un herido y un carabinero detenido
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/08/2025 08:01

Se investiga nexo por drogas: Hombre fue asesinado a tiros a pasos de la Iglesia San Francisco

El cuerpo fue encontrado por personal policial y mantiene múltiples heridas de bala. Los hechos ocurrieron a pasos de la Alameda y la Iglesia San Francisco, en Santiago Centro.

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche de este sábado, un hombre perdió la vida tras haber sido asesinado a tiros en pleno centro de Santiago.

Los hechos ocurrieron a eso de las 23:30 horas a pasos de la Alameda y de la Iglesia San Francisco, donde un hombre de 25 a 30 años se encontraba conversando con otra persona, quien sacó un arma, disparó y huyó en bicicleta.

Los antecedentes del hecho

"Con respecto a la evidencia balística, trabajando en este caso la Brigada de Homicidios (BH) conjuntamente con el Laboratorio de Criminalística de la PDI, se encuentra un total de 11 vainillas aproximadamente. Hasta el momento no existe ningún tipo de identificación de la persona fallecida", explicó el fiscal ECOH, Eduardo Pontigo.

En esa misma línea, agregó: "No hay ningún móvil que se descarte, todos se están investigando. Hay empadronamiento de testigos conjuntamente con levantamiento de las cámaras del lugar, que van a dar la trazabilidad del imputado en cuanto a por donde llega y por donde en definitiva es su huida.

Por otro lado, el comisario Juan Zerené, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, explicó que el cuerpo fue encontrado por personal policial y mantiene múltiples heridas por arma de fuego.

"En el lugar hay presencia de pequeñas bolsas plásticas contenedoras de sustancias blanquecinas que van a ser remitidas al laboratorio para establecer a qué corresponde", concluyó.

Revisa la publicación de X:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Tres peligrosos reos se fugan de cárcel de Valparaíso: Uno fue condenado por matar a carabinero

Lo último

Lo más visto

“Tengo pruebas”: DJ asegura que Karol Dance le fue infiel a su esposa con ella

La DJ y creadora de contenido señaló que quiso experimentar estar con un hombre por primera vez, sin embargo, su error fue hacerlo con una "persona conocida" y que además estaba casada.

15/08/2025

“No quiere vivir más”: Alertan delicado momento de Daniel Vilches tras muerte de su esposa

La modelo Tatiana Merino fue la encargada de dar a conocer la noticia del fallecimiento de la esposa Vilches, acción que realizó a través de sus redes sociales.

15/08/2025

“Nunca voy a aceptar...”: Sammis Reyes confirmó llamado del Pastor Rocha tras polémico chiste

"Le comenté que con una mujer embarazada no se juega", declaró el deportista, luego de que el Pastor Rocha hiciera una broma con el embarazo de Emilia Dides en el que le promete a Sammis que va a ser un buen "padrastro".

15/08/2025

“A mí, Maite Orsini...”: Amparo Noguera reveló la verdad tras supuesto telefonazo de la diputada

La actriz se refirió a un rumor que se viralizó hace unos meses, luego de que Antonella Ríos asegurara que Maite Orsini llamó a Amparo Noguera para contarle que Marcelo Alonso le había sido infiel con ella.

15/08/2025