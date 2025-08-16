Se investiga nexo por drogas: Hombre fue asesinado a tiros a pasos de la Iglesia San Francisco - Chilevisión

El cuerpo fue encontrado por personal policial y mantiene múltiples heridas de bala. Los hechos ocurrieron a pasos de la Alameda y la Iglesia San Francisco, en Santiago Centro.

Durante la noche de este sábado, un hombre perdió la vida tras haber sido asesinado a tiros en pleno centro de Santiago.

Los hechos ocurrieron a eso de las 23:30 horas a pasos de la Alameda y de la Iglesia San Francisco, donde un hombre de 25 a 30 años se encontraba conversando con otra persona, quien sacó un arma, disparó y huyó en bicicleta.

Los antecedentes del hecho

"Con respecto a la evidencia balística, trabajando en este caso la Brigada de Homicidios (BH) conjuntamente con el Laboratorio de Criminalística de la PDI, se encuentra un total de 11 vainillas aproximadamente. Hasta el momento no existe ningún tipo de identificación de la persona fallecida", explicó el fiscal ECOH, Eduardo Pontigo.

En esa misma línea, agregó: "No hay ningún móvil que se descarte, todos se están investigando. Hay empadronamiento de testigos conjuntamente con levantamiento de las cámaras del lugar, que van a dar la trazabilidad del imputado en cuanto a por donde llega y por donde en definitiva es su huida.

Por otro lado, el comisario Juan Zerené, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, explicó que el cuerpo fue encontrado por personal policial y mantiene múltiples heridas por arma de fuego.

"En el lugar hay presencia de pequeñas bolsas plásticas contenedoras de sustancias blanquecinas que van a ser remitidas al laboratorio para establecer a qué corresponde", concluyó.

Revisa la publicación de X: