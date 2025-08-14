Ciclista fue asesinado en La Pintana: Desconocidos dispararon más de 30 tiros - Chilevisión

Un joven de 19 años fue asesinado cuando iba abordo de su bicicleta en la población Santo Tomás, comuna de La Pintana.

El ciclista fue alcanzado por sujetos que iban en un auto gris, quienes lo alcanzaron y lo apuntaron directamente con un arma.

Al ver la situación, la víctima intentó huir en su bicicleta y fue alcanzada unos metros más allá por los sujetos que propinaron más de 30 disparos.

El joven recibió al menos siete impactos que le terminaron causando la muerte en el mismo lugar.

Fiscalía ECOH investigará el caso

La investigación del caso quedó en manos de Carabineros y la Fiscalía ECOH y se estableció que no hubo intento de robo o pelea previa, sumado a que la víctima presentaba antecedentes por delitos menores.

“Tenía alrededor de siete u ocho disparos en el cuerpo y la dinámica del hecho habría sido que él venía por calle Antonio Machado y había sido seguido por un vehículo de color gris”, detalló el fiscal Eduardo Pontigo de la Fiscalía ECHO.

Según los datos que recogieron de manera preliminar, los desconocidos “dispararon en movimiento mientras la víctima iba en bicicleta. A raíz de eso él deja su bicicleta, trata de escapar y le siguen disparando hasta que cae en la vía pública”.