 Ciclista fue asesinado en La Pintana: Desconocidos dispararon más de 30 tiros - Chilevisión
Minuto a minuto
Conductor pierde control y termina destrozando su auto en cancha de San Pedro de la Paz Persecución en Lo Prado dejó tres detenidos: Delincuentes dispararon y chocaron a Carabineros Contención y seguridad: Codelco implementó medidas tras retorno de 200 trabajadores a El Teniente
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
14/08/2025 15:23

Ciclista fue asesinado en La Pintana: Desconocidos dispararon más de 30 tiros

Según información preliminar, el joven habría sido seguido por un auto de color gris mientras circulaba por la población Santo Tomás.

Publicado por CHV Noticias

Un joven de 19 años fue asesinado cuando iba abordo de su bicicleta en la población Santo Tomás, comuna de La Pintana

El ciclista fue alcanzado por sujetos que iban en un auto gris, quienes lo alcanzaron y lo apuntaron directamente con un arma. 

Al ver la situación, la víctima intentó huir en su bicicleta y fue alcanzada unos metros más allá por los sujetos que propinaron más de 30 disparos

El joven recibió al menos siete impactos que le terminaron causando la muerte en el mismo lugar. 

Fiscalía ECOH investigará el caso

La investigación del caso quedó en manos de Carabineros y la Fiscalía ECOH y se estableció que no hubo intento de robo o pelea previa, sumado a que la víctima presentaba antecedentes por delitos menores. 

“Tenía alrededor de siete u ocho disparos en el cuerpo y la dinámica del hecho habría sido que él venía por calle Antonio Machado y había sido seguido por un vehículo de color gris”, detalló el fiscal Eduardo Pontigo de la Fiscalía ECHO.

Según los datos que recogieron de manera preliminar, los desconocidos “dispararon en movimiento mientras la víctima iba en bicicleta. A raíz de eso él deja su bicicleta, trata de escapar y le siguen disparando hasta que cae en la vía pública”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono por Formalización del Trabajo entrega hasta $292 mil: Consulta con tu RUT si lo recibes

Lo último

Lo más visto

Piden disculpas públicas de Natalia Valdebenito por mención en rutina de mineros fallecidos en Rancagua

La Corporación de la Cultura de la ciudad publicó un comunicado donde expresó su "profundo rechazo" a los comentarios emitidos por la artista y la instaron a ofrecer disculpas.

14/08/2025

“Se fueron los tres...”: Mamá de “Barbie-narco chilena” dedicó emotivo mensaje de despedida

La madre de Karen Soto Mancilla, fallecida este martes en un trágico siniestro vial, fue hasta su cuenta de Facebook para compartir un emotivo mensaje dedicado a la memoria de sus familiares.

14/08/2025

Bono por Formalización del Trabajo entrega hasta $292 mil: Consulta con tu RUT si lo recibes

El Bono por Formalización del Trabajo es un aporte económico que entrega el Estado a las personas que se encuentren en el mundo laboral y cumplan algunos requisitos.

14/08/2025

¿Qué fue de Augusto Schuster? De promesa de Amango a streamer que ahora vive en EEUU

Con tan solo 14 años, el joven destacó por su talento en la actuación y la música. Si bien participó en varias producciones televisivas, su vida terminó tomando un inesperado rumbo.

14/08/2025
Publicidad